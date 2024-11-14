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鐘鉉光腳回家只為護泰民 SHINee老故事藏16年粉絲淚崩！

泰民（左）日前在直播中談到與鐘鉉（右）的珍貴回憶。（翻攝自IG）泰民（左）日前在直播中談到與鐘鉉（右）的珍貴回憶。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團SHINee成員泰民近日開設直播與粉絲交流時，談到和已逝團員鐘鉉的珍貴回憶，透露在練習生時期，他們曾在街上遇到流氓搶劫，當時年幼的他在鐘鉉的保護之下才逃過一劫，他至今回想起來仍感到相當溫暖與感謝。

泰民在昨（13）開直播與粉絲交流時，首次在粉絲面前分享16年前與鐘鉉遇上流氓的故事。提到當時兩人都還是練習生，一起出門買鯛魚燒來吃，卻意外碰上一群挑釁的流氓，驚慌失措的泰民原以為默默離開就好，結果轉進巷內發現還有其他流氓在，他們只好乖乖繳出身上的物品。

不同於泰民的驚慌，鐘鉉表現的非常鎮定，見到泰民珍愛的MP3和鞋子差點被打劫，鐘鉉出面阻止並用自己的昂貴球鞋做交換。事後，鐘鉉更笑說「未來出道我們上綜藝就有話聊，能說這個故事了！」眼見泰民始終過意不去，他也安慰對方自己家就在附近。

泰民回憶這段故事感性說道，「那天下著雨地板都是濕的，鐘鉉哥的腳一定很冷，而且他回家其實還要再走一段路，在這樣的情況下他還是堅強的保護我。」暖心的故事令不少粉絲落淚，更忍不住思念溫暖友愛的鐘鉉。

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