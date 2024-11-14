台韓大戰狂被問「妳支持誰？」 李多慧低調給答案了

李多慧被問到「台韓大戰」支持誰，她表示兩隊都加油。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球賽的B組賽事於昨（13）開打，台灣隊首戰對上南韓，萬眾矚目的「台韓大戰」吸引不少觀眾進場朝聖，韓籍啦啦隊女神李多慧也現身觀賽，然而李多慧也被問到支持哪一隊獲勝？對此李多慧在IG低調回應了。

李多慧昨日和籃籃、筱晴、若潼、心璇等啦啦隊女孩到大巨蛋看12強賽，引起不少粉絲拿起手機偷拍、搶合照，事後李多慧也在IG限時動態一一轉發粉絲標記的互動影片，其中就有不少人詢問她究竟支持韓國隊還是台灣隊，面對這樣尷尬得問題，李多慧巧妙回應兩隊都支持，也幫球員打氣「大家都加油！」兩邊都不得罪，可見相當會做人。

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事實上，除了李多慧之外，另一位韓籍啦啦隊女神李雅英也被發現在觀眾席，身穿白色緊身上衣搭配黑色短裙，氣質爆棚馬上就被球迷認出，被粉絲包圍的李雅英也面帶微笑向大家打招呼，相當親民。

李雅英也現身大巨蛋觀賽。（翻攝自IG）

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