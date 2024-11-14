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娛樂 最新消息

被霸凌想輕生！蔡瀛瑩背景遭掀怒怨：都是因為你的關係

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才女蔡瀛瑩推出新歌《Akada》（阿卡達），記錄了從小到大遭霸凌的慘痛往事，她說：「懷疑過自己，活在這世上的意義，好像就是被欺負」，甚至氣到跟爸爸抱怨：「都是因為你的關係。」

蔡瀛瑩公開遭霸凌的往事。（經紀人提供）蔡瀛瑩公開遭霸凌的往事。（經紀人提供）

蔡瀛瑩畢業於台灣師範大學表演藝術系，父親是音樂人蔡真勝，曾與李玟、蔡依林、陳綺貞、盧廣仲等大咖合作。

頂著音樂世家背景，對於蔡瀛瑩來說，是光環也是標籤，讓她從幼稚園開始，就遭受同儕排擠、霸凌，直到大學畢業才解脫，這一路的過程，甚至憂鬱到想輕生，她說：「希望藉由這首歌，可以療癒跟我有同樣傷口的人。」

因為爸爸是業界的簽約作曲人，蔡瀛瑩的音樂歷程走的艱辛，實力深受外界質疑，認為一切都是靠爸才有這樣的成績，這讓從小都是自學、耳濡目染的她，感到相當委屈，不僅常常遇到學長姐聯合同學排擠，甚至有刻意不讓她編曲的意圖。

音樂才女蔡瀛瑩推出新歌《Akada》。（經紀人提供）音樂才女蔡瀛瑩推出新歌《Akada》。（經紀人提供）

蔡瀛瑩無奈不知道如何反擊，只想用實力證明，能讓她走到現在的力量，就是爸媽無時無刻都陪伴，以及一路上遇到長輩的幫助，希望能用自己的音樂才華，以歌聲療癒聽眾。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

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