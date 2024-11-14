78歲黃越綏爆「11惡疾纏身」！鄭弘儀、于美人將主持告別式

〔記者邱奕欽／台北報導〕78歲知名兩性專黃越綏近年屢傳健康狀況亮紅燈，去年她宣布將會採取斷食善終，自己也已交代好後事。飽受多項病痛折磨的黃越綏，對生離死別等人生課題早已看淡，稱這些都只是慢性病不會死就好，更透露鄭弘儀、于美人皆點頭答應替她主持告別式。已經想好了告別式。

黃越綏（右）要于美人（左）與鄭弘儀為她主持告別式。（翻攝自臉書）

黃越綏近日上節目《新聞挖挖哇！》談及自己的健康狀況，她坦言被三高、膽結石、胃食道逆流、膽結石、心律不整等11項病痛折磨，偶爾會心臟痛但不開刀，她表示這些都只是慢性病，因此不會死就好，更一派輕鬆道：「我不運動、不節食、不保養，所以活該！」

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黃越綏早已看淡生死，她認為人生無常、生死莫測，於是將性命交由老天決定，自己也曾預想活到80歲即可，直言：「再兩年就差不多了！」若超過就當是賺到。此外，黃越綏當面提醒鄭弘儀、于美人，「你要幫我主持告別式你忘記了嗎？你跟美人要幫我主持告別式。」讓主持人頓時嚇傻驚呼：「我的天啊！」

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