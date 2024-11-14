晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

78歲黃越綏爆「11惡疾纏身」！鄭弘儀、于美人將主持告別式

〔記者邱奕欽／台北報導〕78歲知名兩性專黃越綏近年屢傳健康狀況亮紅燈，去年她宣布將會採取斷食善終，自己也已交代好後事。飽受多項病痛折磨的黃越綏，對生離死別等人生課題早已看淡，稱這些都只是慢性病不會死就好，更透露鄭弘儀、于美人皆點頭答應替她主持告別式。已經想好了告別式。

黃越綏（右）要于美人（左）與鄭弘儀為她主持告別式。（翻攝自臉書）黃越綏（右）要于美人（左）與鄭弘儀為她主持告別式。（翻攝自臉書）

黃越綏近日上節目《新聞挖挖哇！》談及自己的健康狀況，她坦言被三高、膽結石、胃食道逆流、膽結石、心律不整等11項病痛折磨，偶爾會心臟痛但不開刀，她表示這些都只是慢性病，因此不會死就好，更一派輕鬆道：「我不運動、不節食、不保養，所以活該！」

黃越綏早已看淡生死，她認為人生無常、生死莫測，於是將性命交由老天決定，自己也曾預想活到80歲即可，直言：「再兩年就差不多了！」若超過就當是賺到。此外，黃越綏當面提醒鄭弘儀、于美人，「你要幫我主持告別式你忘記了嗎？你跟美人要幫我主持告別式。」讓主持人頓時嚇傻驚呼：「我的天啊！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中