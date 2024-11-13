陳隨意錄外景身體出狀況！唇色發白、體力透支喊不錄了

蔡黃汝（左起）陳隨意、孫協志、阿龐與粉絲合照。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳隨意近日上《飢餓遊戲》八週年玩遊戲「老鷹抓小雞」，突中暑想吐、體力透支，脫口：「我願退通告費！不錄了！」

阿龐（左）、陳隨意受邀登《飢餓遊戲》。（中視提供）

《飢餓遊戲》歡慶八週年，製作單位邀來節目常客阿龐和陳隨意擔任關主，任務是要與主持人及粉絲們進行「老鷹抓小雞」。因為關主只有兩人，遊戲很耗體力，製作單位便祭出只要守住關卡就領雙倍通告費，但進行遊戲時，因為在戶外加上天氣炎熱，陳隨意跑到體力不支、唇色發白，還因中暑錄到想吐，痛苦模樣全都錄，甚至語帶虛弱的說：「我先把通告費轉退給你們，我不要錄了。」最後在車上休息及用餐，陳隨意才滿血復活，繼續完成錄影。

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陳隨意中暑喊「不錄了」。（中視提供）

到澎湖的另一組人馬，也遇上考驗，製作單位臨時起意，把三位主持人和五熊分成兩組，並要求他們蒙眼上計程車，最後則「丟包」在海邊，接著要兩組人限時內找到「彭于晏」。因為身上完全沒有錢，只能求助民眾幫忙，王仁甫和五熊幸運地遇到熱情民眾讓兩人搭便車，不料因臨時有事中途讓兩人下車，王仁甫和五熊站在偏僻的馬路邊，無計可施只好跳起「三振舞」攔車。

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