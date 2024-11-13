璩美鳳控被柯文哲性騷 黃益中：不知陳佩琪作何感想？
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城容案遭羈押禁見。（資料照）
〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城容案遭羈押禁見，資深媒體人璩美鳳12日出面指控，柯文哲2022年10月曾在媒體會議中抓起她手臂前後撫摸，事後更未珍惜公開道歉機會，直言「這樣的人如果位置坐得越高，我覺得是越危險。」曾參與同場會議的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有也出面證實此事。
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黃益中（左）公開和媒體人張禹宣（中）錄節目畫面，左為電視名嘴鍾年晃。（翻攝自黃益中臉書）
公民教師、電視名嘴黃益中前天和媒體人張禹宣同錄談話節目，直誇張禹宣是先知，當天錄影時，黃益中講到柯文哲理財術，有司機、有車子、有隨扈，「旁邊的張禹宣冷不防丟出一句『還有小姐』，我趕緊接話小姐有沒有我不知道，主持人還幫腔說應該沒有。」
資深媒體人璩美鳳指控柯文哲於去年總統大選期間對她伸「鹹豬手」性騷擾。（圖由璩美鳳提供）
黃益中驚訝說：「結果昨經當事人璩美鳳出面證實，阿北會撫摸她的手臂，還會傳簡訊騷擾，甚至還有解語花秘書北海岸陪散心。」他最後感嘆夫妻本是同林鳥，「不知道佩琪夫人現在作何感想后？」
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