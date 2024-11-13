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娛樂 音樂

畫面心疼！張雨生辭世27年…母親墓前憑弔「聽祢想祢」

〔記者邱奕欽／台北報導〕已故歌手張雨生1997年10月20日遇車關不幸辭世，才華洋溢的他為華語樂壇譜出多首經典名曲，出道10年間推出過11張專輯，許多作品更是被傳唱無數。適逢張雨生逝世27年，歌迷們一如既往齊聚長眠地追思，張媽媽也親赴墓前憑弔，並道出喪子之慟的思念之情，令人心疼。

張惠美赴張雨生墓前憑弔，對兒子吐露滿滿的思念之情。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）張惠美赴張雨生墓前憑弔，對兒子吐露滿滿的思念之情。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

張雨生1997年10月發表個人創作專輯《口是心非》，從寫詞譜曲、演唱到製作，甚至演奏全部由自己一手包辦，蘊含他滿滿的音樂能量，也讓許多音樂人為之折服。沒想到，張雨生在推出專輯後不久，同月20日因疲勞駕駛導致嚴重車禍，送醫搶救24天仍不幸撒手人寰，享年31歲。

張雨生逝世第27年，張惠美（左三）與大批歌迷在他的長眠地合影留念。（組合照，翻攝自臉書）張雨生逝世第27年，張惠美（左三）與大批歌迷在他的長眠地合影留念。（組合照，翻攝自臉書）

如今，多個年頭一眨眼已過去，昨（12日）適逢張雨生辭世27年，大批歌迷今年也相約齊聚台中到偶像的長眠地追思，張雨生的母親張惠美也親赴墓前憑弔，並道出對兒子的思念之情，「想念的日子，依舊聚集了很多想念祢的人，謝謝祢所留下的音樂，讓我們可以在歌聲裏找到祢，也謝謝祢讓喜歡祢的朋友們，和我們一起聽祢、想祢。我們一切都好，相信祢也是。」著實令人心碎。

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