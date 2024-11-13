晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

真實地鐵死亡事件！揭開西班牙都市傳說謎團

〔記者許世穎／綜合報導〕懸疑驚悚電影《地下終劫站》改編自真實地鐵輕生事件，全片場景設定於西班牙著名都市傳說中的「詛咒車站」羅卡福特站中，在當地上映掀起熱議。話題圍繞在該站數年來詭異的死亡與失踪事件，且由於故事貼合現實場景，進一步引起對於車站神秘的想像與討論。

懸疑驚悚電影《地下終劫站》地鐵站接二連三發生離奇事件。（原創娛樂提供）懸疑驚悚電影《地下終劫站》地鐵站接二連三發生離奇事件。（原創娛樂提供）

該片由導演路易斯普瑞托執導，並由新生代演員娜塔麗雅阿扎哈拉、瓦萊麗亞索羅亞，攜手兩屆西班牙影帝賈維爾古迪利斯領銜主演。西班牙自1930年代受內戰紛擾以來，巴塞隆納的羅卡福特地鐵站因發生多起神秘失蹤事件，便傳被稱作「詛咒車站」。

20世紀中，許多人相繼來到此地鐵站尋短，相傳死者生前皆聽聞同樣來源不明的「死亡指令」，且迄今仍無法用科學解釋，當地人更形容此站如同「惡靈領地」，逐漸演變為都市傳說。這也成為本片的靈感來源，路易斯普瑞托導演稱：「我們所做的就是試圖在這個車站找到邪惡的根源！」

《地下終劫站》逼真的場景以及道具，驚嚇指數破表。（原創娛樂提供）《地下終劫站》逼真的場景以及道具，驚嚇指數破表。（原創娛樂提供）

導演普瑞托以壓迫感十足的聲光效果，完整重現羅卡福特地鐵站的幽微陰暗，他受訪時表示：「觀眾跟我說看完電影後，從此害怕踏進戲院與地鐵！」此外，影片拍攝期間，劇組人員曾多次遇到如地鐵站燈光異常閃爍、聽見詭異笑聲等「超自然事件」，甚至有劇組成員表示親眼看到受詛咒亡靈。《地下終劫站》將在11月29日在台上映。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中