真實地鐵死亡事件！揭開西班牙都市傳說謎團

〔記者許世穎／綜合報導〕懸疑驚悚電影《地下終劫站》改編自真實地鐵輕生事件，全片場景設定於西班牙著名都市傳說中的「詛咒車站」羅卡福特站中，在當地上映掀起熱議。話題圍繞在該站數年來詭異的死亡與失踪事件，且由於故事貼合現實場景，進一步引起對於車站神秘的想像與討論。

懸疑驚悚電影《地下終劫站》地鐵站接二連三發生離奇事件。（原創娛樂提供）

該片由導演路易斯普瑞托執導，並由新生代演員娜塔麗雅阿扎哈拉、瓦萊麗亞索羅亞，攜手兩屆西班牙影帝賈維爾古迪利斯領銜主演。西班牙自1930年代受內戰紛擾以來，巴塞隆納的羅卡福特地鐵站因發生多起神秘失蹤事件，便傳被稱作「詛咒車站」。

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20世紀中，許多人相繼來到此地鐵站尋短，相傳死者生前皆聽聞同樣來源不明的「死亡指令」，且迄今仍無法用科學解釋，當地人更形容此站如同「惡靈領地」，逐漸演變為都市傳說。這也成為本片的靈感來源，路易斯普瑞托導演稱：「我們所做的就是試圖在這個車站找到邪惡的根源！」

《地下終劫站》逼真的場景以及道具，驚嚇指數破表。（原創娛樂提供）

導演普瑞托以壓迫感十足的聲光效果，完整重現羅卡福特地鐵站的幽微陰暗，他受訪時表示：「觀眾跟我說看完電影後，從此害怕踏進戲院與地鐵！」此外，影片拍攝期間，劇組人員曾多次遇到如地鐵站燈光異常閃爍、聽見詭異笑聲等「超自然事件」，甚至有劇組成員表示親眼看到受詛咒亡靈。《地下終劫站》將在11月29日在台上映。

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