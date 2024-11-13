好萊塢星二代成為恐怖份子！神還原波士頓托賓大橋開戰

〔記者許世穎／綜合報導〕動作新片《驚爆封鎖線》描繪與恐怖份子對抗、驚心動魄的營救過程。片中發動恐攻的反派頭頭「羅密歐」，找來奧斯卡得主小古巴古丁的兒子梅森古丁擔綱。該角原本的年齡設定比他年長許多，不過導演派屈克魯希爾一眼就認定梅森是完美人選，「他有年輕的活力，對這個角色有不同的見解，他看見了角色的複雜性。」

梅森古丁在《驚爆封鎖線》詮釋轟炸托賓大橋的恐怖份子。（采昌提供）

梅森為了該角做足事前準備，不僅控制飲食維持身材、大量觀賞同類型電影，更借鑑《陰屍路》中的人物來加強氣場。同時，他也在片中挑戰動作戲，一場與「小查」迪倫史普洛茲大戰的高潮對手戲，儘管準備時間相當有限，但最終成果也令他十分滿足。

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值得一提的是，由於本片是以波士頓托賓大橋為背景，因此劇組原本計畫在真正的托賓大橋上拍攝，但由於該地為受限制的交通要道，讓劇組不得不更改計畫。

梅森古丁（右）在《驚爆封鎖線》與「小查」迪倫史普洛茲有精彩對手戲。（采昌提供）

導演派屈克魯希爾回憶：「在橋上拍攝，比想像中要困難很多，所有橋樑都受到國土安全部控管，因此需要獲得許可是非常繁瑣的，因此我們決定在飛機倉庫內重建整座大橋。」劇組投入大量心力重現橋上的精采場面，值得觀眾進戲院親自欣賞。《驚爆封鎖線》本週五（15日）在台上映。

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