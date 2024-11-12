AV女優嫌舔臉超猥瑣 吉村卓：天生就是這麼噁心

日本資深AV男優吉村卓向來以變態噁心男的形象拍片。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本資深AV男優吉村卓向來以變態噁心男的形象拍片，日前與吉村卓合作的新人女優表示：吉村卓用噁心的臉舔人，對此吉村卓在社群的回覆簡直驚呆眾人，表示自己根本沒在演。

吉村卓表示自己走「變態噁男」路線，靠的根本不是演技，而是他天生自帶噁心屬性。

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吉村卓說自己的噁心不是演出來的。（翻攝自X）

日前吉村卓與一名剛拍第二部AV的新人女優聊天，女優拍攝完畢之後竟然在閒聊中說：「看你（吉村卓）用這麼噁心的臉舔來舔，滿好玩的」工作人員怕起衝突，特別緩頰，聲稱吉村卓只是在表演。怎料吉村卓在社群上說出心聲，表示自己根本沒在演，天生就噁心。

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事實上不只一位AV女優曾經說過吉村卓給人噁心、變態的感覺。不過，他在業界的表現很好，從來沒和其他女優發生過任何衝突或不愉快的經驗，甚至有很多女優稱讚他是個非常好的前輩。

本日はファレノの新人2本目の現場でした



事後…

女優さん 「気持ち悪い顔で舐めるのが面白かった！」



スタッフ 「卓さんは演技でやってるから…」とフォロー



俺の心 「何の演技もしてないんだけど…」



誰か昼からやってる居酒屋知ってますか？pic.twitter.com/8VQLBoagCO — 吉村卓 ＜公式＞TAKU YOSHIMURA official （@yoshimura_taku） November 11, 2024

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