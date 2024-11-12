美國艾美獎主持人來台拍攝旅遊特輯 明年5月美加播出

美國知名主持人約瑟夫·羅森多（Joseph Rosendo，左2）11月來台拍攝旅遊節目。（交通部觀光署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國知名旅遊節目主持人、艾美獎得主約瑟夫·羅森多（Joseph Rosendo）11月2日至11月8日來台，為美國公共電視網（PBS）製作的旅遊節目「Joseph Rosendo's Steppin’ Out」第二季拍攝台灣特輯。交通部觀光署表示，節目這次以「永續旅遊」為主題，預計明年5月播出，節目在美國及加拿大地區播出，期望引發北美觀眾對台灣旅遊的興趣。

美國知名主持人約瑟夫·羅森多（Joseph Rosendo）11月來台拍攝旅遊節目，走訪草嶺古道遠眺龜山島。（交通部觀光署提供）

約瑟夫曾因製作長青節目「Travelscope」的台灣特輯入圍，並贏得多項艾美獎及泰利獎，對台灣情有獨鍾，今年受觀光署邀請，來台拍攝台灣特輯，聚焦東北角的綠色旅遊產業及觀光圈。

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美國知名主持人約瑟夫·羅森多（Joseph Rosendo，中）11月來台拍攝旅遊節目，造訪宜蘭傳統市場青草茶店。（交通部觀光署提供）

鏡頭將從和平島地質公園展開，帶觀眾沿著友善生態的石籠步道，探索秘境阿拉寶灣。約瑟夫也實地在舊草嶺隧道騎乘單車，了解鐵道歷史，並在草嶺古道遠眺龜山島。由於拍攝期間正值芒草花季，鏡頭也收錄大片銀色花浪。

美國知名主持人約瑟夫·羅森多（Joseph Rosendo，右）11月來台拍攝旅遊節目，走訪頭城休閒農場。（交通部觀光署提供）

約瑟夫前往頭城休閒農場與藏酒酒莊，體驗友善土地的經營模式，展示生態農法與零廢棄的實踐，享受「從產地到餐桌」的低碳料理饗宴。他也挑戰台灣傳統戲曲，探訪宜蘭傳統市場，體驗百年刀店與青草茶，感受代代相傳的台灣精神。

美國知名主持人約瑟夫·羅森多（Joseph Rosendo，左3）11月來台拍攝旅遊節目，挑戰台灣歌仔戲表演。（交通部觀光署提供）

觀光署期待透過特輯節目，展現台灣文化多樣性與魅力，同時推廣台灣作為全球永續旅遊的理想目的地，吸引更多國際觀光客前來。

多次榮獲艾美獎的導演兼主持人約瑟夫·羅森多，擔任旅遊與美食記者及廣播員40多年，他2007年起主持、導演並編寫節目「Joseph Rosendo’s Travelscope®」，並播出12季，至今仍在全美超過550個PBS電視台及CreateTV播映。他的最新節目「Joseph Rosendo's Steppin’ Out」以「千里之行，始於足下」為開場，帶數百萬PBS觀眾探索全球文化。

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