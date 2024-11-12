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娛樂 音樂

韓國重量級「灶咖男團」又來寵台粉！跨年獨家現身「這裡」

〔記者張釔泠／台北報導〕新北市年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸盛大登場，而在漁人碼頭主活動區，則獨家邀請到重量級的SUPER JUNIOR小分隊-L.S.S.，SUPER JUNIOR因來台表演次數頻繁，被粉絲稱作「灶咖男團」，其中兩個小分隊－K.R.Y.、D&E就曾於台灣跨年演出過，而SUPER JUNIOR-L.S.S.成軍後首場跨年活動便獻給了新北淡水，團員們也表示相當期待。

SUPER JUNIOR-L.S.S.（寬寬整合行銷提供）SUPER JUNIOR-L.S.S.（寬寬整合行銷提供）

被問到首場跨年會帶來什麼樣的演出，三位成員神秘的賣起了關子，「我們這次會準備非常精彩的表演，稍微劇透一點的話，也準備了我們最新專輯內的歌曲，E.L.F.們請多多期待哦！」

關於這次是否有特別想吃的美食，以及有沒有嘗試過「阿給」這項淡水獨有的特色美食，成員們雀躍地表示：「台灣的食物都很好吃，我們都很想嘗試。聽説新北也有很多美食，這次來到台灣都想要去吃。我們還沒有吃過阿給，如果這次來台灣有機會的話也想要嘗試看看，希望E.L.F.們還可以多多推薦各式各樣的美食給我們。」

SUPER JUNIOR-L.S.S.（寬寬整合行銷提供）SUPER JUNIOR-L.S.S.（寬寬整合行銷提供）

將在台灣度過2024年最後一天，成員們也分享了新年新希望，「2024年我們SUPER JUNIOR去了台灣非常多次，和台灣ELF們度過了很多幸福的時光，我們也非常開心。明年2025年是我們SUPER JUNIOR的20周年，希望也可以來到台灣，經常和E.L.F.們見面。祝大家新年快樂！」

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