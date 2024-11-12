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娛樂 電視

肺腺癌又罕病纏身！陳文茜赴美就醫：無懼死亡

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人陳文茜近年健康狀況不時亮紅燈，不僅罹患肺腺癌，去年還因為敗血症一度與死神擦身而過，今年7月急性腎衰竭，8月因為摔跤大量內出血，9月得了腸胃炎，不料按摩後嘔吐昏倒，她10日宣布暫離台灣，飛往美國接受幹細胞治療。

陳文茜。（資料照）陳文茜。（資料照）

陳文茜10日於臉書發文表示，自己正前往機場，準備至美國接受細胞檢驗，感嘆「像我一樣的罕見疾病患者，很少有這樣的貴人機緣，多半在病情中，起起伏伏，經常跑出惡化的疾病，一個不小心，人即告別生命。

陳文茜還透露，出發前助理們整理好的行李，光藥物就裝滿一整箱，包括30個N95、滴露、抗生素、急救針等，讓她好奇反問，「這是準備去美國開藥房？」不過，她見藥物行李箱是銀色的，還閃閃發光，轉念樂觀看待，「像極了星星的祝福」。

陳文茜說，美國醫生已經幫她安排好檢查，由於對方的母親是世界周報的觀眾，因此特別飛至波士頓，希望就近照顧。她強調，人最大的恐懼，是恐懼本身，並直言「我不會恐懼死亡。我直視它，不苛求，但也努力地聽著自己身體的聲音，注意變化，當有治療的可能性時，我會全力以赴，跑嬴好像注定的命運。」

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