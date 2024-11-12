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娛樂 最新消息

TaiwanPlus再出包！藍委發現其他新聞依舊稱川普「重罪犯」

〔記者林欣漢／台北報導〕公視TaiwanPlus新聞用「重刑犯」形容川普，引起軒然大波，文化部長李遠說該新聞已立即下架，但國民黨立委葉元之今（12）日發現，TaiwanPlus仍有其他新聞形容川普為「重刑犯總統」，葉痛批文化部「太誇張」，簡直是外交人員的豬隊友，嚴重影響台美關係，要求行政院長卓榮泰徹底清查。

國民黨立委葉元之。（葉元之提供）國民黨立委葉元之。（葉元之提供）

葉元之表示，事件發生一開始，李遠9日表示此事確實嚴重，文化部也在第一時間通知公共電視，相關新聞立即下架。公視更發布聲明，表示TaiwanPlus將啟動內部機制，檢討並審視採訪規劃與核稿程序，依循公視製播準則及TaiwanPlus撰寫風格指南，持續精進。

葉元之指出，然而爭議燒了這麼多天，他發現TaiwanPlus仍有用「重刑犯總統」形容川普的新聞。例如在川普支持者於海湖莊園附近慶祝川普勝利的新聞裡，TaiwanPlus寫道「and the first president who’s a convicted felon.」，直指川普是第一位被定罪的重罪犯總統。

國民黨立委葉元之發現，Taiwanplus仍有其他新聞形容川普為「重刑犯總統」。（葉元之提供）國民黨立委葉元之發現，Taiwanplus仍有其他新聞形容川普為「重刑犯總統」。（葉元之提供）

葉元之直呼太誇張，表示這凸顯文化部根本不把TaiwanPlus引發的爭議當一回事，也不認為會影響台灣對美關係，「內控到底出了什麼問題？」

葉元之表示，TaiwanPlus在公視預算書中說，要「說好台灣故事」， 讓世界看到台灣的多元面貌與價值，積極進行國際傳播，結果TaiwanPlus一再用英語新聞對全世界傳達，「川普是第一位當選美國總統的重罪犯」，這就是民進黨希望美國了解的台灣對美立場嗎？

葉元之批評，TaiwaPlus四年花了58億元，這些都是民脂民膏，但當外交人員努力維繫台美關係的同時，公營媒體卻拼命扯後腿，用各種方式嘲諷美國總統當選人，簡直是豬隊友，卓榮泰應該出面好好整頓一番。

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