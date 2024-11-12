蘇打綠唱回台北了！時間點曝光 宣告僅有「兩場」真正原因

〔記者張釔泠／台北報導〕喜愛安排數字密碼的蘇打綠，選擇全年難得的「一刻」11月11日上午11點發布2025年世界巡演海報，不僅宣布明年2月22、23日將在台北小巨蛋重啟首場，更計劃開展七大城市的故事線，解鎖柏林、東京、倫敦等地，並預告各站演出內容將因應城市特色量身。

蘇打綠。（緒風提供）

為了這趟「二十歲最後巡禮」，蘇打綠找回《池堂影夜》演唱會的國際製作陣容，包括與Muse、Beck、Childish Gambino長期合作的製作團隊，更加入曾協助Coldplay、Glass Animals、PJ Harvey的視覺藝術團隊，再加上德國管弦樂的前期錄音製作，整場演出總共動員了近300名來自世界各地的藝術家，攜手打造專屬於蘇打綠的奇幻空間。舞台搭建與硬體設備細節繁複、耗時耗工，光是舞台就需花上五天時間搭建，也因此台北小巨蛋僅有兩場演出空間。

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蘇打綠明年巡演海報。（緒風提供）

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會的概念將舞台視為大地，演唱會分為四個篇章，分別以韋瓦第計畫專輯同名曲目〈日光〉中的甦醒、〈狂熱〉中的躁動、〈故事〉中的多愁，以及〈未了〉中的磅礴為開場，串聯起二十年的音樂能量。今年《二十年一刻》演唱會巡迴12個城市，共計舉辦了25場演出，不僅每一站票房均告售罄，還創下了多項特別紀錄——包括每場依約獻唱一首未發表的限定新歌，蘇打綠演唱會必備傳統的點歌環節，隨著巡演逐站推進，現場累計演唱超過兩百首不同曲目，讓許多到場觀眾以「一刻值二十千金」來形容驚喜與滿足。

蘇打綠。（緒風提供）

蘇打綠韋瓦第計畫第三張復刻專輯《秋：故事（蘇打綠版）》在上週五發行，銷量突破七萬張，當日同步推出的MV〈我好想你（蘇打綠版）〉，以短篇小說般的影像風格，將每個街角的思念化成動人故事。蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會購票詳情請參閱拓元售票系統。

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