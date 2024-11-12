高二跳級讀醫學院！蓋兒驚人現況曝光 與新加坡才子IG結緣

〔記者張釔泠／台北報導〕新加坡創作才子陳傑瑞聯手泰國「國民妹妹」蓋兒打造跨國三部曲，首發單曲〈Treasure Boy 寶藏男孩〉歷時2年醞釀，陳傑瑞去年無預警宣布升格當爸爸，與退居幕後的圈內老婆喜迎小公主，〈寶藏男孩〉的製作期正值女兒出生，陪伴了他的奶爸之路，他幸福表示：「這首〈寶藏男孩〉是我女兒這一輩子聽得最多的歌！當奶爸忙碌又幸福，每天看著女兒蹦蹦跳跳，笑得燦爛，感到一切都值得。」

陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）

陳傑瑞先前就在演出中認識蓋兒，2021年，他在IG看見蓋兒自彈自唱的cover影片，留言提議：「我們也來合唱一首吧？」蓋兒馬上興奮地回應：「太好了！你來選歌吧！」然而鮮少翻唱的陳傑瑞，一直找不到合適的歌曲，2023年初他靈機一動：「何不自己寫一首歌給她呢？」結果蓋兒一聽，立即回覆：「It sounds really good!!」終於在今年完成難得的跨國三部曲合作，陳傑瑞表示將有一連串的驚喜，「故事和音樂都有關聯，最快12月就能聽到了！」

請繼續往下閱讀...

陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）

蓋兒高二就跳級考上大學，目前就讀泰國朱拉蓬皇家學院醫學院，陳傑瑞大讚蓋兒既甜美、又乖巧，笑稱自己站在旁邊看起來很像「壞人」。錄音時，陳傑瑞發現兩人的聲音意外合拍，適合同款麥克風，蓋兒得知後詢問麥克風的價格，最後得知要50萬，讓她錄音時變得格外小心，陳傑瑞見狀趕緊補充，「別擔心，只是50萬印尼盾啦！」才讓蓋兒放下戒備，順利完成錄音，陳傑瑞事後也笑說：「這只是出於好心，絕不是把她帶壞啊！」

陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）

〈寶藏男孩〉MV運用陳傑瑞親自設計研發的AI技術，而說起印象深刻的事，陳傑瑞笑說「擁抱的那一刻最讓人難忘！」原來蓋兒嬌小的身型，讓兩人有著「最萌身高差」，陳傑瑞為了營造畫面的美感，反覆重拍擁抱鏡頭，才完成最終唯美的場景。此外，在拍攝時為了營造慢動作效果，使用了常用的拍攝技巧將歌曲兩倍速播放，陳傑瑞事後與蓋兒直播才知道，蓋兒是第一次這樣拍MV，直誇：「她真是個天才！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法