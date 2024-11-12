晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

高二跳級讀醫學院！蓋兒驚人現況曝光 與新加坡才子IG結緣

〔記者張釔泠／台北報導〕新加坡創作才子陳傑瑞聯手泰國「國民妹妹」蓋兒打造跨國三部曲，首發單曲〈Treasure Boy 寶藏男孩〉歷時2年醞釀，陳傑瑞去年無預警宣布升格當爸爸，與退居幕後的圈內老婆喜迎小公主，〈寶藏男孩〉的製作期正值女兒出生，陪伴了他的奶爸之路，他幸福表示：「這首〈寶藏男孩〉是我女兒這一輩子聽得最多的歌！當奶爸忙碌又幸福，每天看著女兒蹦蹦跳跳，笑得燦爛，感到一切都值得。」

陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）

陳傑瑞先前就在演出中認識蓋兒，2021年，他在IG看見蓋兒自彈自唱的cover影片，留言提議：「我們也來合唱一首吧？」蓋兒馬上興奮地回應：「太好了！你來選歌吧！」然而鮮少翻唱的陳傑瑞，一直找不到合適的歌曲，2023年初他靈機一動：「何不自己寫一首歌給她呢？」結果蓋兒一聽，立即回覆：「It sounds really good!!」終於在今年完成難得的跨國三部曲合作，陳傑瑞表示將有一連串的驚喜，「故事和音樂都有關聯，最快12月就能聽到了！」

陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）

蓋兒高二就跳級考上大學，目前就讀泰國朱拉蓬皇家學院醫學院，陳傑瑞大讚蓋兒既甜美、又乖巧，笑稱自己站在旁邊看起來很像「壞人」。錄音時，陳傑瑞發現兩人的聲音意外合拍，適合同款麥克風，蓋兒得知後詢問麥克風的價格，最後得知要50萬，讓她錄音時變得格外小心，陳傑瑞見狀趕緊補充，「別擔心，只是50萬印尼盾啦！」才讓蓋兒放下戒備，順利完成錄音，陳傑瑞事後也笑說：「這只是出於好心，絕不是把她帶壞啊！」

陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）陳傑瑞（左）、蓋兒（右）。（杰瑞克有限公司提供）

〈寶藏男孩〉MV運用陳傑瑞親自設計研發的AI技術，而說起印象深刻的事，陳傑瑞笑說「擁抱的那一刻最讓人難忘！」原來蓋兒嬌小的身型，讓兩人有著「最萌身高差」，陳傑瑞為了營造畫面的美感，反覆重拍擁抱鏡頭，才完成最終唯美的場景。此外，在拍攝時為了營造慢動作效果，使用了常用的拍攝技巧將歌曲兩倍速播放，陳傑瑞事後與蓋兒直播才知道，蓋兒是第一次這樣拍MV，直誇：「她真是個天才！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中