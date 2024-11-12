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娛樂 電視

《全明星》被爆藍隊CP＋1！林家佑溫馨接送謝予容 同返住處疑關係昇華

〔記者傅茗渝／台北報導〕運動實境《全明星運動會》遭網友戲稱「戀愛巴士」，播出後誕生多位緋聞情侶檔，今（12）爆CP再+1，第四季同屬藍隊的林家佑與謝予容被週刊直擊上演溫馨接送情，友情遭疑早昇華。

林家佑（左）、謝予容遭爆同返住處煲愛。（翻攝自臉書）林家佑（左）、謝予容遭爆同返住處煲愛。（翻攝自臉書）

林家佑參加《全明星運動會4》運動成績出色外，私下更是隊友間的「暖男Uber」，曾因此被爆出和同隊賴Ki在車內長時間共處，疑似關係匪淺，不過當時雙雙否認。近來林家佑被抓包再度搭上同隊的「微笑殺手」謝予容，駕車接送謝予容返回同住所，眼尖網友也發現兩人經常出現在相同聚會場合。

《全明星4》藍隊成員私下有著好感情。（翻攝自臉書）《全明星4》藍隊成員私下有著好感情。（翻攝自臉書）

《全明星4》藍隊成員近期一同露營，即使節目播畢仍維持好關係。（翻攝自臉書）《全明星4》藍隊成員近期一同露營，即使節目播畢仍維持好關係。（翻攝自臉書）

遭爆換「乘」戀愛後，林家佑經紀人表示，藍隊間經常互相接送，一行人不久前才一同露營；謝予容經紀人也撇戀情，表示兩人僅是「好朋友」，會一起回家是去拿球具。30歲林家佑近期和林詠傑在BL劇《看見愛》中上演激烈動作戲，早前接受本報訪問時，他曾透露擇偶條件是身上要有自己崇拜的地方。

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