演唱會邀江蕙當嘉賓？戴佩妮給解答 爆「她」才是真正老公

戴佩妮演唱會記者會（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮今天舉辦演唱會記者會，她相隔9年開唱，明年3月終於要重返小巨蛋，鬆口有意找嘉賓，卻不敢打擾「二姐」江蕙，只希望前師姐能來看演出。

戴佩妮受訪談到，「二姐很忙吧，她已經在籌備演唱會，我還去打擾她不太好吧。」她看新聞才知道江蕙正在籌備新的演唱會，「二姐也是9年沒有唱了，我相信以她對演唱會的要求，我不想打擾她任何一分一秒的時間，讓她專心的準備。」

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戴佩妮演唱會記者會（記者潘少棠攝）

提到與江蕙的個性都是要求完美，戴佩妮受訪謙稱，「她唱得無可挑剔、游刃有餘，我是享受唱歌，完全不一樣的方向。」

而戴佩妮這次重返小巨蛋，最希望能夠調適心態、自在享受演出，更特別向好友梁靜茹請教，「她居然在升降台還能傳簡訊給我，原來她是靠這個方式在轉移緊張，我也要學習什麼可以讓自己轉移（緊張的情緒）。」更誇讚梁靜茹很貼心，「她才是我真正的老公，記者會前就送了花跟可頌給我。」

戴佩妮「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會明年3月22日登場，門票11月14日正式開賣，她特別要向歌迷喊話，很想要嘗試秒殺的滋味，「拜託讓我秒殺，我後面就會比較輕鬆，可以毫無顧慮的去準備。」購票可至寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

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