晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

稱川普重刑犯！公視「TaiwanPlus」遭藍委痛批 電視台回應了

公視外觀。（資料照，記者張嘉明攝）公視外觀。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視「TaiwanPlus」報導稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」引起議論，國民黨立委葉元之今日批評，「TaiwanPlus」是個「既傷身體又達不到效果」的平台，4年要燒花58億元，且不僅流量不好，內容也出問題，影響台美關係，應該考慮把這個平台廢掉。對此，公視稍早也做出回應。

葉元之表示，「TaiwanPlus」是民進黨政府在2021年成立的國際影音串流平台，宣稱「要讓世界看見屬於台灣的故事、聽到真正發自台灣的聲音」；前總統蔡英文甚至把「TaiwanPlus」比擬為英國的BBC及日本的NHK，要把「TaiwanPlus」打造成世界知名的公共媒體。在此「宏大」的目標下，編列4年高達58億元預算，非常燒錢。

李彥秀也說，公視「TaiwanPlus」用語，不僅是充滿政治立場、充滿意識形態、攻擊美國未來總統、羞辱美國人民的嚴重低級錯誤，更影響台美關係未來的發展，連文化部長小野都說「事情非常嚴重」。

公視則表示，有關「TaiwanPlus」報導美國總統大選出現乙則新聞失當一事，該單位虛心檢討相關作業流程，未來也會努力增加數位平台的合作，讓「TaiwanPlus」不斷擴大觸及範圍及影響力。

公視聲明：

有關營運績效部分，TaiwanPlus成立迄今已滿三周年，觀看月均值逐年攀升，112年整體流量較111年大幅成長254%，113年度截至9月30日，整體平均流量為1,211萬，也較112年再提升82%。

另據統計，TaiwanPlus總觀看次數已突破2億次；總觀看時數近400萬；觀眾滿意度調查達80分標準；海外觀眾逾9成。此外，社群（Facebook、Instagram、X及YouTube）粉絲也超過100萬，顯示TaiwanPlus影音內容與服務品質日益受到觀眾肯定。

TaiwanPlus逐步擴大海外影音平台上架合作，以臺灣為圓心，向印太地區、北美與歐洲三大主要區域擴增國際能見度。具體成果包括：

1.2023年8月1日零時起，TaiwanPlus頻道正式上線美國旅館，於政經菁英往返的重要城市如華盛頓特區、紐約、洛杉磯、西雅圖等地三星級（含）以上旅館共38萬間客房可24小時同步觀看TaiwanPlus內容。

2.2023年8月，TaiwanPlus頻道上架新加坡跨媒體串流平台Eazie TV，與CNN、半島電視台、Bloomberg、NHK、KBS並列。

3.2023年8月，TaiwanPlus上線整合媒體服務VideoElephant，於串流電視服務平台播放新聞與節目內容，與彭博社、路透社、福斯、半島電視台等國際性媒體並列，每日提供全球觀眾數位內容。目前TaiwanPlus內容已在多數美國媒體上曝光，包含The Bryan Times、Delta News TV、The Press等；亦觸及歐洲，包括英國及愛爾蘭。

4.2024年3月中，TaiwanPlus上線馬來西亞MyTV旗下之OTT平台Mana-Mana。Mana-Mana在2023年7月推出，提供免費且多元的直播數位內容，旨在縮小數位鴻溝，目前已上架當地電視頻道如馬來西亞廣播電視（RTM）旗下頻道（TV1、TV2、Berita RTM等）。

5.TaiwanPlus於8月28日正式上線印度最大OTT平台Jio TV，潛在觸及收視人數達4億7千萬人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中