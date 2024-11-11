稱川普重刑犯！公視「TaiwanPlus」遭藍委痛批 電視台回應了

公視外觀。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視「TaiwanPlus」報導稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」引起議論，國民黨立委葉元之今日批評，「TaiwanPlus」是個「既傷身體又達不到效果」的平台，4年要燒花58億元，且不僅流量不好，內容也出問題，影響台美關係，應該考慮把這個平台廢掉。對此，公視稍早也做出回應。

葉元之表示，「TaiwanPlus」是民進黨政府在2021年成立的國際影音串流平台，宣稱「要讓世界看見屬於台灣的故事、聽到真正發自台灣的聲音」；前總統蔡英文甚至把「TaiwanPlus」比擬為英國的BBC及日本的NHK，要把「TaiwanPlus」打造成世界知名的公共媒體。在此「宏大」的目標下，編列4年高達58億元預算，非常燒錢。

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李彥秀也說，公視「TaiwanPlus」用語，不僅是充滿政治立場、充滿意識形態、攻擊美國未來總統、羞辱美國人民的嚴重低級錯誤，更影響台美關係未來的發展，連文化部長小野都說「事情非常嚴重」。

公視則表示，有關「TaiwanPlus」報導美國總統大選出現乙則新聞失當一事，該單位虛心檢討相關作業流程，未來也會努力增加數位平台的合作，讓「TaiwanPlus」不斷擴大觸及範圍及影響力。

公視聲明：

有關營運績效部分，TaiwanPlus成立迄今已滿三周年，觀看月均值逐年攀升，112年整體流量較111年大幅成長254%，113年度截至9月30日，整體平均流量為1,211萬，也較112年再提升82%。

另據統計，TaiwanPlus總觀看次數已突破2億次；總觀看時數近400萬；觀眾滿意度調查達80分標準；海外觀眾逾9成。此外，社群（Facebook、Instagram、X及YouTube）粉絲也超過100萬，顯示TaiwanPlus影音內容與服務品質日益受到觀眾肯定。

TaiwanPlus逐步擴大海外影音平台上架合作，以臺灣為圓心，向印太地區、北美與歐洲三大主要區域擴增國際能見度。具體成果包括：

1.2023年8月1日零時起，TaiwanPlus頻道正式上線美國旅館，於政經菁英往返的重要城市如華盛頓特區、紐約、洛杉磯、西雅圖等地三星級（含）以上旅館共38萬間客房可24小時同步觀看TaiwanPlus內容。

2.2023年8月，TaiwanPlus頻道上架新加坡跨媒體串流平台Eazie TV，與CNN、半島電視台、Bloomberg、NHK、KBS並列。

3.2023年8月，TaiwanPlus上線整合媒體服務VideoElephant，於串流電視服務平台播放新聞與節目內容，與彭博社、路透社、福斯、半島電視台等國際性媒體並列，每日提供全球觀眾數位內容。目前TaiwanPlus內容已在多數美國媒體上曝光，包含The Bryan Times、Delta News TV、The Press等；亦觸及歐洲，包括英國及愛爾蘭。

4.2024年3月中，TaiwanPlus上線馬來西亞MyTV旗下之OTT平台Mana-Mana。Mana-Mana在2023年7月推出，提供免費且多元的直播數位內容，旨在縮小數位鴻溝，目前已上架當地電視頻道如馬來西亞廣播電視（RTM）旗下頻道（TV1、TV2、Berita RTM等）。

5.TaiwanPlus於8月28日正式上線印度最大OTT平台Jio TV，潛在觸及收視人數達4億7千萬人。

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