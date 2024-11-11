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娛樂 最新消息

鍾欣凌自封「五月天師妹」被吐槽 《老少女2》日本泡湯蜜桃臀遭看光

鍾欣凌、嚴藝文、楊貴媚（記者王文麟攝）鍾欣凌、嚴藝文、楊貴媚（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》，第二季即將在11月17日開播，今（11）日三位主持人出席開播記者會，此次她們還與麋先生、宇宙人合作，重新改編歌曲《你在哪裡》，鍾欣凌幽默直呼現在她們也算是「五月天師妹」。

鍾欣凌、嚴藝文、楊貴媚（記者王文麟攝）鍾欣凌、嚴藝文、楊貴媚（記者王文麟攝）

《老少女奇遇記2》主題曲由麋先生、宇宙人攜手改編原曲、擔任製作人，並由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文演唱《你在哪裡》姐姐版，楊貴媚直呼當時唱歌常跟不上節奏，都要靠著糜先生指揮，她也表示：「我們一直覺得應該要有一個主題曲，當時聽到歌曲覺得有點慢，但後來還有做了改編，謝謝相信音樂，讓音樂跟節目做交流。」

鍾欣凌（記者王文麟攝）鍾欣凌（記者王文麟攝）

鍾欣凌也隨即搞笑直呼現在也算是五月天師妹，楊貴媚隨即吐槽：「蛤妳敢這樣說哦」，被問到三人團名鍾欣凌則表示：「叫六月雪好了，還是七月鬼！」引起現場大笑。

嚴藝文（記者王文麟攝）嚴藝文（記者王文麟攝）

這次赴日拍攝、拜訪多位在日本的台灣人，彼此都培養出深厚情誼，鍾欣凌表示：「最後到五島要離開時，幾乎半個五島人都來跟我們道別，這個情感很真摯。」也說之前合作過的訪問者現在都有保持聯絡，有的還會特別飛回台灣小聚。

節目還找來多個「鮮肉嘉賓」像是張軒睿、林哲熹、風田以及禾浩辰等，三人大讚禾浩辰是十足暖男，當時行走在雪地時，禾浩辰細心地幫忙擋雪，還會把雪地先踩平就怕姐姐們不好走。

楊貴媚（記者王文麟攝）楊貴媚（記者王文麟攝）

她們也直呼林哲熹是「最犧牲」的，跟她們一起泡湯，鍾欣凌提到當時僅圍著小毛巾，「我們還在討論媚的蜜桃臀，他（林哲熹）剛好走進來，他是另一池不知道他有沒有看到。」嚴藝文則搞笑爆料：「媚就是牽軒睿的手、屁股給哲熹看！」

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