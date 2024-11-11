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娛樂 最新消息

前TVB花旦鄧佩儀改走性感風 上圍不科學大幅升級

鄧佩儀為《2013年度國際中華小姐競選》冠軍。（星島日報提供）鄧佩儀為《2013年度國際中華小姐競選》冠軍。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前國際中華小姐冠軍鄧佩儀選美之路風光，也打開了她的演藝之路大門。2021年鄧佩儀參加TVB劇集《換命真相》擔任女主角，原本以為將開啟她的演藝之路，沒想到鄧佩儀卻毅然決然請假回加拿大讀書，銷聲匿跡一年之後，更宣布要留在加拿大。

昨（10）日是鄧佩儀32歲生日，她罕見曬出性感裝扮，她在社群帳號po出慶祝生日的美照，她穿上一套白色低胸吊帶裙，大片白晰滑嫩肌膚全都露出來，性感的鎖骨更是讓人印象深刻。

鄧佩儀昨過32歲生日感嘆時光飛逝。（星島日報提供）鄧佩儀昨過32歲生日感嘆時光飛逝。（星島日報提供）

鄧佩儀還發文表示感覺自己昨天才聽了泰勒絲（Taylor Swift）的〈22〉，並感嘆歲月如醇酒，樂觀認為未來會更好。

鄧佩儀贏得選美冠軍之後，順利成為TVB旗下藝人，她演出的第一部戲是《點金聖手》，當時她還不是女主角，飾演男主角黃宗澤的妹妹。捱了八年之後，鄧佩儀才等來自己第一部擔任女主角的劇集《換命真相》。

鄧佩儀曬出自己32歲生日慶生照，肉眼可見上圍變得更豐滿。（星島日報提供）鄧佩儀曬出自己32歲生日慶生照，肉眼可見上圍變得更豐滿。（星島日報提供）

好不容易才掙來女主角的機會大展演技，原本以為她的星途看好，沒想到2021年她突然宣物重返校園，去年9月完成學業的她，選擇留在加拿大發展，並未回到香港演藝圈。

去年鄧佩儀生日，預告將翻唱台灣歌手韋禮安〈如果可以〉並找來專業團隊拍攝MV，劇中男主角是為韓國型男。今年過生日，鄧佩儀又到韓國旅遊，看來她心目中的理想型，應該是韓國歐巴！

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