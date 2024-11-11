羅志祥挺台東觀光香港改機票急返台 吳克群秀肌肉捐百萬唱酬

〔記者陳慧玲／台北報導〕一連兩天的「嗨！出發吧來台東」演唱會昨（10日）晚在台東海濱公園國際地標落幕，眾多歌手為振興東部旅遊賣力演出，主辦單位稱兩天共吸引超過20萬人前來聽歌。

羅志祥希望為振興台東觀光盡心力。（台東縣政府提供）

「小豬」羅志祥活動前一天還在香港參加公益演唱會，接到台東邀約後，立刻決定改機票搭最後一班機回台灣，昨一早再轉飛台東，24小時內趕場，但一上台依舊展現舞王魅力，他表示，「只希望能為振興台東觀光盡一份心力！」

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吳克群要捐出唱酬幫助台東弱勢團體。（台東縣政府提供）

林宥嘉擔任開場歌手，他才剛結束日本專場演出，談到：「期望能藉由這個活動，讓更多朋友來到台東觀光！」他獻唱《自然醒》、《兜圈》等歌曲，唱到夯曲《說謊》時更把麥克風朝向台下歌迷，全場大合唱。

Energy到台東獻唱，帶來許多熱門歌曲。（台東縣政府提供）

吳克群把《沒關係》改成搖滾版演唱，也大方在台上脫掉外套上衣，秀出結實身材，接著穿上寫著「台東」2個字的白色T恤，並承諾將把這次酬勞全數捐助台東弱勢團體，據悉有7位數。

林宥嘉忙完日本演唱會，特別到台東獻唱。（台東縣政府提供）

Energy一抵達台東就受到民眾熱情歡迎，壓軸演出時獻唱《Here I Am》、《二次西遊》，以及《某年某月某一天》、《分合》等歌曲，最後唱到超夯洗腦神曲《星期五晚上》，團員率領8位舞者與台下歌迷，一起熱跳完成16蹲。

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