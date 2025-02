陳佩琪不服柯文哲被說成貪污犯 苦苓虧艾迪墨菲是靈感來源

本月7日,檢廉第二度傳喚陳佩琪。(記者陳彩玲攝)

〔記者林南谷/台北報導〕民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見,台北地院1日召開延押庭,確定再延押2個月,柯文哲妻子陳佩琪7日赴廉政署以證人身分到案說明,經3.5小時被請回,隔天表示柯文哲當台北市長8年特支費全部都給員工當績效獎金用,出門永遠搭公車、 捷運、走路,把他說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯,說他什麼錢都要拿,根本是在羞辱他、毀滅他,她不服。

對此,知名作家苦苓10日在臉書發文表示,陳佩琪的「贈款不是貪污」說,讓他想起美國資深男星艾廸墨菲(Eddie Murphy)當年被捉姦在牀時對老婆說的名言:「Ha,I do nothing wrong,I’m fucking her,but I'm making love with you,it's different,ok?」(哈,我沒有做錯什麼,我在X她,但我在跟你做愛,這是不同的,好嗎?)

苦苓在發文最後說:「難怪這就是柯太太的靈感來源?」

美國資深男星艾廸墨菲。(翻攝自艾迪墨菲IG)

艾迪墨菲自16歲開啟喜劇演員生涯,19歲成為NBC電視台節目《週末夜現場》(美國名人智力競答搞笑娛樂節目)的一名演員,生涯演出最讓人印象深刻喜劇電影,包括《比佛利山超級警探》,他因該片拿下金球獎最佳喜劇男演員,《你整我,我整你》、《比佛利山超級警探2:轟天雷》和《來去美國》也是艾迪墨菲讓人非常熟悉電影作品。

