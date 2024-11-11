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娛樂 最新消息

陳佩琪不服柯文哲被說成貪污犯 苦苓虧艾迪墨菲是靈感來源

本月7日，檢廉第二度傳喚陳佩琪。（記者陳彩玲攝）本月7日，檢廉第二度傳喚陳佩琪。（記者陳彩玲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，台北地院1日召開延押庭，確定再延押2個月，柯文哲妻子陳佩琪7日赴廉政署以證人身分到案說明，經3.5小時被請回，隔天表示柯文哲當台北市長8年特支費全部都給員工當績效獎金用，出門永遠搭公車、 捷運、走路，把他說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，她不服。

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對此，知名作家苦苓10日在臉書發文表示，陳佩琪的「贈款不是貪污」說，讓他想起美國資深男星艾廸墨菲（Eddie Murphy）當年被捉姦在牀時對老婆說的名言：「Ha，I do nothing wrong，I’m fucking her，but I'm  making love with you，it's different，ok？」（哈，我沒有做錯什麼，我在X她，但我在跟你做愛，這是不同的，好嗎？）

苦苓在發文最後說：「難怪這就是柯太太的靈感來源？」

美國資深男星艾廸墨菲。（翻攝自艾迪墨菲IG）美國資深男星艾廸墨菲。（翻攝自艾迪墨菲IG）

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艾迪墨菲自16歲開啟喜劇演員生涯，19歲成為NBC電視台節目《週末夜現場》（美國名人智力競答搞笑娛樂節目）的一名演員，生涯演出最讓人印象深刻喜劇電影，包括《比佛利山超級警探》，他因該片拿下金球獎最佳喜劇男演員，《你整我，我整你》、《比佛利山超級警探2：轟天雷》和《來去美國》也是艾迪墨菲讓人非常熟悉電影作品。

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