「金片子大賽」入圍影展起跑！34部入圍作品爭大獎

〔記者鍾志均／台北報導〕「2024金片子大賽」共有多達268件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，最終一般獎、特別獎與個人獎，以及今年首次設立的國際競賽組，總計共34部入圍作品。

2024金片子大賽入圍影展開幕式大合照。（台北市電影委員會提供）

「金片子大賽」入圍影展昨（9日）於光點華山電影館盛大舉行，入圍最佳男演員《後來》洪毓璟、《150522》林書函、《鳳梨不必求偶》羅能華皆親自出席入圍影展。

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洪毓璟感謝金片子大賽讓他三度角逐獎項，開心說「能在不同階段、不同評審的評選中入圍，對我的表演歷程是個很大的肯定，表示我有一直在進步！」

林書函則對獨挑大樑詮釋作品甚為感激：「整部作品幾乎只有我一個演員，從選擇我到拍攝的過程、到以這支影片報名，都是導演對我的表演的巨大信任。」

《鳳梨不必求偶》劇組合照。（台北市電影委員會提供）

《鳳梨不必求偶》羅能華表示是生平首次入圍演員獎項，他感性說：「最想分享的對象已經不在了，最想讓他感到驕傲的人已經不在了，反而，有一股淡淡的反作用力，在心裡散開，隱隱作痛。」

莊凱勛、藍葦華以《朋友順啦》入圍本屆金片子大賽最佳男演員，雖未能出席入圍影展，仍開心分享入圍感言，莊凱勛表示：「感謝金片子評審肯定，謝謝朱平導演，謝謝團隊與葦華，希望所有獨立製片的創作者都能得到應有的鼓勵以及創作資源的挹注，讓台灣這些影像工作者有更豐沛的條件無慮的創作。」藍葦華也感謝評審肯定，「能同時跟好好兄弟凱勛一起入圍，真的印證了『朋友順啦』！謝謝大家喜歡這部作品！」

《朋友順啦》莊凱勛（左）、藍葦華聯袂入圍最佳男演員。（台北市電影委員會提供）

入圍最佳女演員《泳夜》戴雅芝親自出席入圍影展，她表示這是首次演出短片，「回想跟媽媽（吳奕蓉飾演）交換日記一起烹飪勘景、夜晚街上封路滑板、泡在海裡迎接曙光慶生，《泳夜》的各個片刻都在我的記憶中留下了獨特的印記。」

同樣入圍女演員的陳雪甄說：「這是我第一次以女主角的身分入圍個人獎項，謝謝《停格人生》劇組，謝謝金片子！」Lovisa Perman則感謝《月行之地》的導演施怡帆：「我很少有機會能夠進入像怡帆這樣既有趣又富有創意的思維，去體現她的文化遺產並分享對人類情感的看法。」

范曉萱則感謝導演賦予她與馬對戲的機會，「當我一聽到這部短片的邀約是和一匹馬演戲，儘管當時正在忙新專輯的製作，我當下就立刻答應了，畢竟這個機會實在太難得！」2024金片子大賽頒獎典禮將於11月27日在CORNER MAX大角落多功能展演館舉行。

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