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娛樂 日韓

SJ東海自招9點睡喊粉絲「回家」 6000E.L.F.二字回覆

銀赫、東海在台開唱第二天，使出渾身解數撩粉。（藝尚提供）銀赫、東海在台開唱第二天，使出渾身解數撩粉。（藝尚提供）

〔記者鍾志均／桃園報導〕Super Junior-D&E今（10）在林口開唱第二天，兩人撩妹指數再升級；東海自招前一天9點睡，又用中文說「你們沒睡覺嗎？我嚇壞了。」銀赫暖心問大家「吃飯了嗎？」6000E.L.F.回說「還沒」，其實演出時間才下午4點多。

銀赫開心表示，第一天演出很有趣，雖然遇上演出事故（指跳到一半褲子破掉），但今天全都排除了，換上彈性十足的褲子，更當場示範迴旋踢，一邊笑說「完全不會發生事情喔」，引來台下笑聲。

銀赫。（藝尚提供）銀赫。（藝尚提供）

應援方面，當唱完《Califonia Love》後，粉絲拿出手幅應援「希望歐巴能再性感一點」，卻被兩人笑說看不太懂；銀赫立刻解釋起新專輯的概念，但看台下反應冷淡，接著自討沒趣說：「看來大家好像還好呢。」

銀赫介紹，新專輯是由東海寫出來的，東海自信表示「大家...帶著開心的心情...回家吧！」粉絲們齊聲喊：「不要！」畫面爆笑。

東海。（藝尚提供）東海。（藝尚提供）

由於兩人最近才替台灣便利商店代言，一來一往表示有去超商嗎？又說「聽說因為我們，這次代言的業績聽說很好」，搞笑表示之後是否續約成功，就靠大家的幫忙囉。

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