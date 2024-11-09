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台灣E.L.F.應援罕見失敗！銀赫看不懂 東海笑喊：別妨礙演出

銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕台灣E.L.F.最有名的就是應援，沒想到今天（9日）Super Junior-D&E在林口體育館的演唱會卻出現了小狀況，第二波應援疑似太過複雜，連東海、銀赫都看得霧煞煞，當場喊出「NG」，應援優等生的E.L.F.竟然罕見出包。

銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）

本來粉絲手幅寫著「是不是很期待我們應援」，被騙慣的銀赫笑說：「你們應該故意不會做應援，因為通常先這樣問我，然後今天沒有準備，然後明天才出現吧？」沒想到此次粉絲沒有吊胃口。這次粉絲讓東海、銀赫也能參與，先是把指揮棒遞給台上的東海、銀赫，兩人用力一揮，觀眾席上出現排字「沒有D&E，我的一天就是END」，「D&E」念法翻過來正好是「END」，巧妙運用英文的創意，讓銀赫忍不住大喊：「你們聰明啊！」東海則大讚厲害。

另一個應援在銀赫SOLO《I Think I》結束後，粉絲舉出「在沒有力量時需要聽到什麼話呢？」的應援，接下來還有「不只是加油」、「還有調情」、「哥哥永遠都是站在我們這邊」、「我們的老公」等等，由於一下是2樓座位區，一下子又輪到VIP、3樓右半、左半，接著全場，似乎讓粉絲十分慌張，太過複雜，讓兩人也看得霧煞煞，連銀赫、東海都喊出粉絲NG，東海笑說「不要妨礙我們演出」，銀赫則是要大家不要打斷流程，場面有些尷尬，似乎有些打擊粉絲的心。

銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）

不過下一個彩虹手指燈環節就做得十分漂亮，銀赫調皮地說「簡單的就做很好欸」，東海則是要大家把剛剛「沒有成功」的應援再做一次，這次總算成功雪恥，銀赫、東海才終於看懂。東海最後也緩頰：「今天應援成功！」

東海表示很清楚大家對他們的愛很大，仔細想想人生時間不是很長，在能力所及範圍內盡量跟大家見面，「如果我們太常來，大家又會沒有錢，你看我們做這麼好演出，沒人看應該很難過吧！難道我們說不來台灣，你們就不來嗎？」銀赫說如果公開行程沒有台北，這樣不行吧！

銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）

東海表示，腰真的很痛，雖然笑著講，但感覺不太好，「我覺得我能跳舞的時間不多了，所以來的時候一定要幫我們應援喔！」

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