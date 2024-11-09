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SJ銀赫褲子破了！東海掀開問「E.LF.要看嗎」 6000人瘋了

銀赫（左）、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）銀赫（左）、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓團Super Junior-D&E今天（9日）在林口體育館連唱2天，共吸引1.2萬人共襄盛舉，整場演唱會笑點十足，銀赫表演《Oppa, Oppa》時竟然褲子破了，工作人員緊急丟外套救援，東海笑到不行，甚至故意把他架到延伸舞台前。

銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）銀赫、東海身穿紅色、黑色勁裝帶來精彩唱跳演出。（記者王文麟攝）

東海、銀赫與超商聯名之後首次來台，兩人一開場就問大家「吃飽沒」，原來是想要趁機宣傳聯名商品，東海表示：「演唱會結束以後一定要吃711。」銀赫除了自稱是711歐巴之外，看到這次不是在台北小巨蛋演出，有感而發：「小巨蛋（看向左上方）那邊是家屬席，這裡應該比小巨蛋小一點。」銀赫這麼說令粉絲有些鼻酸，因為銀赫的亡父曾坐在小巨蛋家屬席看兒子演出。

東海（左）、銀赫搭肩走向粉絲，嗨翻全場6000名粉絲。（記者王文麟攝）東海（左）、銀赫搭肩走向粉絲，嗨翻全場6000名粉絲。（記者王文麟攝）

最有趣的是，銀赫在表演完《Oppa, Oppa》後發現褲子破了，東海看到忍不住笑了出來，銀赫就在破褲子的狀況跳下一首歌《Can You Feel It？》，而台下工作人員反應很快，立刻把外套丟給銀赫，銀赫趕快把外套綁在腰上，不過連舞伴都取笑銀赫，笑完才把外套遞給銀赫，現場歡笑聲不斷。

銀赫在唱完歌後，立刻摀住下體，害羞地說：「剛剛出了點狀況，小小的狀況，可能演變成大事故，不過我用時尚化解了危機！」東海還故意掀開外套，問粉絲「要不要看」，銀赫立刻阻止：「你們瘋了嗎？這怎麼給你們看！」東海笑說很羨慕，因為很涼快，銀赫更當場模仿跳起來的時候，風都會從下面灌進來。

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