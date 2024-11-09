陳淑樺牽起緣分！李宗盛難得露面 力挺30年摯友陶喆

陶喆今起一連2天在小巨蛋舉辦「Soul Power II」世界巡迴演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陶喆今起一連2天在小巨蛋舉辦「Soul Power II」世界巡迴演唱會，出道27年的他4度攻蛋，包括80歲的陶媽媽王復蓉、老婆Penny都現身支持。

媽媽和老婆都到場支持陶喆。（記者陳奕全攝）

陶喆今起一連2天在小巨蛋舉辦「Soul Power II」世界巡迴演唱會。（記者陳奕全攝）

在圈內擁有好人緣的陶喆相隔10年開唱，現場眾星雲集，包括李宗盛、張清芳、田馥甄、Ella陳嘉樺、賈靜雯、修杰楷、侯佩岑、黃宣、王治平、韋禮安等藝人都到場。

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張清芳到場支持陶喆。。（記者陳奕全攝）

侯佩岑、陳嘉樺都到場支持陶喆。（記者陳奕全攝）

李宗盛不僅到場欣賞演出，也特地送上花籃，上頭寫道：「祝老弟玩得開心，我等很久又剛好在台灣」；周杰倫則表示「GOOD SHOW」。

李宗盛不僅到場欣賞演出。（記者陳奕全攝）

音樂教父李宗盛今晚現身小巨蛋，力挺陶喆的演唱會，他受訪幽默表示，「老實講，我跟陶喆不是很熟，為什麼來呢？因為整個行業都說他的音樂很不錯。」

其實早在30年前，李宗盛為了製作陳淑樺的專輯，當時就特地飛到美國與陶喆合作，兩人相識多年。

陶喆今起一連2天在小巨蛋舉辦「Soul Power II」世界巡迴演唱會。（記者陳奕全攝）

李宗盛談到，「我們認識30年，對他有很高的期望，他今年也過50歲了，男人50歲之後才是更成熟，我們大家一起期待他之後的音樂。」

李宗盛也被問到何時要回到小巨蛋開唱，對此他笑稱「會計畫吧。」

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