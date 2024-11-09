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娛樂 最新消息

《SCOOL》成團倒數！前七名回到台灣了人氣成員撞臉銀赫

《SCOOL》的人氣成員陳柏佑（右起）、萊恩、賴耀翔、誠太、陳麒文、林子宸與林川祐。（天空娛樂提供） 《SCOOL》的人氣成員陳柏佑（右起）、萊恩、賴耀翔、誠太、陳麒文、林子宸與林川祐。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕全球男團選秀《SCOOL》月底將在高雄巨蛋舉辦成團總決賽，上一階段投票人氣最高的七位成員得到「榮譽假」，包括林子宸、林川祐、陳麒文、誠太、賴耀翔、萊恩、陳柏佑都從韓國回到台灣，今天在台北舉辦粉絲見面。

對於有機會「攻上雄蛋」成團，這次投票人氣最高的林子宸表示：「我人生只有畢業典禮去過高雄，甚至還沒花過錢去那邊看偶像的演唱會，結果自己就要先在巨蛋表演了，希望我到時候可以展現最好的一面給大家。」

而最具冠軍相的選手之一陳麒文則說：「光想就興奮到睡不著覺，沒想到節目的最終點竟然是辦在高雄巨蛋，實在太開心，這不但是我人生第一次站上高雄巨蛋，相信也會是我最難忘的一次。」

《SCOOL》的門面擔當陳柏佑。（天空娛樂提供） 《SCOOL》的門面擔當陳柏佑。（天空娛樂提供）

今天在粉絲見面會上，七位成員分組大跳節目中「K-POP歷史金曲任務」的精采曲目，陳麒文、林子宸合組「一麒絕宸」CP，嗨跳韓國男團MONSTA X的金曲《Shoot Out》，現場氣氛很嗨。

天空娛樂11月30日、12月1日連兩天在高雄巨蛋舉辦的《SCOOL》畢業典禮以及演唱會，其中「雙日票」開賣隨即秒殺，總決賽時學姐「GENBLUE 」幻藍小熊也將出席擔任「出道見證人」，購票可洽KKTIX及《SCOOL》官方IG。

此外，主持人Super Junior利特以及導師團隊包括Super Junior 銀赫、羅志祥、FTIsland 李洪基、GFRIEND YUJU、婁峻碩、崔容俊都將親臨總決賽現場。

林川祐期待能跟偶像銀赫合作。（天空娛樂提供）林川祐期待能跟偶像銀赫合作。（天空娛樂提供）

與銀赫導師「撞臉」的林川祐許願跟「哥哥」合作，希望藉此跟偶像學習更多技能，他表示：「合作賽是近距離學習的最好機會，如果能親眼看到銀赫老師怎麼呈現，我相信一定能有更大的進步。」

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