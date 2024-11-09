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山道女騎士竟是李多慧！「累癱睡倒機車上」完全沒被認出

李多慧將腳掛在機車龍頭上，豪邁睡姿全遭錄下來。（組合照，翻攝自臉書）李多慧將腳掛在機車龍頭上，豪邁睡姿全遭錄下來。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中職韓籍啦啦隊女神李多慧在台發展近2年，目前效力於味全龍啦啦隊「小龍女」，坐擁超高人氣的她沒因此迷失自己，反而更認真去體驗台灣文化，更在考取機車駕照後展開環島之旅。李多慧日前終於抵達台東，但體力似乎也因連夜趕路而透支，不顧形象直接「睡倒在機車上」，許多粉絲感到心疼也認為此舉相當危險。

李多慧熱愛台灣並深入挖掘這片土地，更入境隨俗考取機車駕照，本月4日甚至展開環島之旅，期間為了趕路只能短暫停留花蓮，在連夜騎車後才安全抵達台東。為向粉絲們報平安，李多慧於7日曬出一段影片且無力地說：「第4天前往台東的路上…我睡著了。」

李多慧為了趕路而連夜騎車，導致體力透支癱睡機車上。（組合照，翻攝自臉書）李多慧為了趕路而連夜騎車，導致體力透支癱睡機車上。（組合照，翻攝自臉書）

影片中，李多慧因勞累將機車停放山道路邊，沒脫下安全帽直接癱在坐墊上大睡，更不顧形象將右腳掛在機車的龍頭上，豪邁睡姿全被錄下，路人經過也完全沒被認出來。畫面一轉，李多慧已席地而坐並繼續閉目養神，直到被同行友人叫醒才露出尷尬傻笑，讓大批粉絲感到心疼之餘，也出言提醒「直接睡在路邊太危險了！」、「找個安全的地方再睡啊！」

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