黃曉明再當爸？狗仔流出「陪產檢畫面」卻遭酸：葉珂找來的？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明自9月認愛網紅葉珂後，風波不斷，女方的言行經常引起爭議，黑歷史也持續被挖出。然而，狗仔劉大錘昨（8日）再爆料，拍到黃曉明陪葉珂到婦產科的畫面，由此證實葉珂已懷孕。



黃曉明（左）、葉珂（右）。（翻攝自微博）

劉大錘8日晚間曬出一段影片，片中可以看到葉珂穿著藍色花紋外套，在醫院裡接受檢查，而黃曉明則是黑色外套配鴨舌帽遮擋面容，在醫院外面等待，值得注意的是，從頭到尾兩人皆無同框，全程陪在葉珂身邊的是葉珂的朋友。

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不過，劉大錘提到，產檢後，黃曉明有替葉珂買烤地瓜，看起來非常暖。他透露，兩人感情不會因為各種爆料而影響，黃目前正在網路上比較嬰兒車的價格，暗示黃曉明很期待新生兒的到來，指網路流傳的「2.7億分手費、情變」純粹謊言。

狗仔劉大錘PO出目擊黃曉明、葉珂產檢影片。（翻攝自微博）

消息曝光後，立刻衝上微博熱搜，留言區卻出現諸多酸言酸語。不少網友並不買帳，紛紛留言，「是不是在為黃曉明葉珂傳話」、「葉珂付了多少錢讓你說好事」、「葉珂找你去拍的吧？」、「別來幫忙洗白了，還以為是什麼猛料」。

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