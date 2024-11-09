大咖入列！安海瑟薇、辛蒂亞爆加入諾蘭神秘新片

〔記者許世穎／綜合報導〕今年剛以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳導演的「神導」克里斯多夫諾蘭，先前曝光新片計劃，卡司包括麥特戴蒙、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德，外媒《Deadline》今（9）日再報導，曾和諾蘭合作過《星際效應》的奧斯卡得主安海瑟薇以及湯姆霍蘭德女友辛蒂亞都將加入演出。

安海瑟薇（左）和辛蒂亞（右）被爆將加入克里斯多夫諾蘭新片。（組合圖，美聯社、華納兄弟、記者許世穎攝）

目前關於諾蘭新片內容仍保密到家，僅有傳聞可能是「直升機主題動作電影」，或是「設定在 1920 年代的吸血鬼恐怖電影」，讓人摸不著頭緒；但已知的是諾蘭將再度與合作《奧本海默》的環球影業合作，並繼續以IMAX形式推出新片，預計2026年暑期檔期上映。

請繼續往下閱讀...

克里斯多夫諾蘭新片將用IMAX形式拍攝。（資料照，華納兄弟提供）

辛蒂亞將和男友湯姆霍蘭德一同加入克里斯多夫諾蘭新片。（資料照，記者許世穎攝）

安海瑟薇和克里斯多夫諾蘭合作的《星際效應》，將於12月在全球進行10週年IMAX限定重映。（資料照，華納兄弟提供）

而今年正巧是麥特和安海瑟薇都有參演的《星際效應》10週年，全球各地也預計推出10週年紀念IMAX限定重映，台灣方面暫定12月5日上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法