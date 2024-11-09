晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

大咖入列！安海瑟薇、辛蒂亞爆加入諾蘭神秘新片

〔記者許世穎／綜合報導〕今年剛以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳導演的「神導」克里斯多夫諾蘭，先前曝光新片計劃，卡司包括麥特戴蒙、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德，外媒《Deadline》今（9）日再報導，曾和諾蘭合作過《星際效應》的奧斯卡得主安海瑟薇以及湯姆霍蘭德女友辛蒂亞都將加入演出。

安海瑟薇（左）和辛蒂亞（右）被爆將加入克里斯多夫諾蘭新片。（組合圖，美聯社、華納兄弟、記者許世穎攝）安海瑟薇（左）和辛蒂亞（右）被爆將加入克里斯多夫諾蘭新片。（組合圖，美聯社、華納兄弟、記者許世穎攝）

目前關於諾蘭新片內容仍保密到家，僅有傳聞可能是「直升機主題動作電影」，或是「設定在 1920 年代的吸血鬼恐怖電影」，讓人摸不著頭緒；但已知的是諾蘭將再度與合作《奧本海默》的環球影業合作，並繼續以IMAX形式推出新片，預計2026年暑期檔期上映。

克里斯多夫諾蘭新片將用IMAX形式拍攝。（資料照，華納兄弟提供）克里斯多夫諾蘭新片將用IMAX形式拍攝。（資料照，華納兄弟提供）

辛蒂亞將和男友湯姆霍蘭德一同加入克里斯多夫諾蘭新片。（資料照，記者許世穎攝）辛蒂亞將和男友湯姆霍蘭德一同加入克里斯多夫諾蘭新片。（資料照，記者許世穎攝）

安海瑟薇和克里斯多夫諾蘭合作的《星際效應》，將於12月在全球進行10週年IMAX限定重映。（資料照，華納兄弟提供）安海瑟薇和克里斯多夫諾蘭合作的《星際效應》，將於12月在全球進行10週年IMAX限定重映。（資料照，華納兄弟提供）

而今年正巧是麥特和安海瑟薇都有參演的《星際效應》10週年，全球各地也預計推出10週年紀念IMAX限定重映，台灣方面暫定12月5日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中