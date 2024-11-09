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娛樂 最新消息

「爺孫戀」林靖恩大鬧飯店還偷竊 李坤城兒撂話暗諷

〔記者邱奕欽／台北報導〕「爺孫戀」資深音樂人李坤城去年4月不敵大腸癌病逝後，小40歲遺孀林靖恩爆出多起脫序行徑，最近一次更是犯下「竊盜罪」。對此，李坤城兒子李卓軒今（9日）凌晨以156字痛批偷搶拐騙、豪橫奪取等罪行，全文雖未指名道姓，但外界認為就是對林靖恩所言。

李坤城（右）癌逝後，遺孀林靖恩多次躍上新聞版面。（翻攝自臉書）李坤城（右）癌逝後，遺孀林靖恩多次躍上新聞版面。（翻攝自臉書）

林靖恩今年初遭台中2間飯店業者指控「失控砸電視、狂敲玻璃門、吐痰」等脫序行徑，待鬧完之後直接流落街頭，更躲進銀行的ATM倒頭就睡。不僅如此，林靖恩陸續還偷吃他人外送炸醬麵、在公園與街友鬼混，日前更因在台中超商偷飲品，遭法院依竊盜罪判處罰金3000元。

針對林靖恩數度登上新聞版面，李坤城的兒子李卓軒深夜默默發聲怒斥：「誰不是睜眼就早出晚歸辛勤經營自己的事業，才得以能吃飽睡好有個遮風避雨的地方。」他認為錢都並非大風颳來，「如果這個社會風氣鼓勵偷搶拐騙，豪橫奪取、不勞而獲，那不就是狠狠打臉大部分正正當當辛苦工作賺錢的人了？」

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