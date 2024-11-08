阿滴朝聖《黑白大廚》阿姨無菜單料理 評價：被價格驚到

韓國人妻Fion（左）與阿滴一起到《黑白大廚》阿姨無菜單料理餐廳安東家踩點。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕YouTuber「阿滴」都省瑞英語教學頻道擁有290萬訂閱、分享生活的「阿滴日常」也有59.2萬訂閱，日前他和「韓國主婦Fion」一同造訪近來很夯的《黑白大廚》當中出現的「阿姨無菜單料理一號」開的餐廳「安東家」，除了對菜色驚豔之外，價格也令阿滴大吃一驚。

阿滴與Fion兩人到了餐廳就點了阿姨的人生料理「安東湯麵」，Fion認為味道清單、阿滴則嚐出湯頭甜味。Fion告訴阿滴：湯頭是用鯷魚跟白蘿蔔提味，阿滴大吃一驚以為Fion是食神，一吃就知道原料，Fion才笑說：「我有先查過」。

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阿姨當天並不在餐廳，但提供的菜色讓阿滴驚豔。（翻攝自X）

安東湯麵是韓國安東地區特色料理，以麵粉混合豆粉製成麵條，因此吃起來比較脆，也容易咬斷。阿滴吃了之後，認為口感很像雞蛋麵。

比起安東湯麵，阿滴更偏愛白菜煎餅，外表看起來非常普通的白菜煎餅，吃進嘴裡味道讓人驚豔，由於口感酥脆，層次多元，讓阿滴不斷稱讚：「他吃起來比看起來好吃」。

知名YouTuber 阿滴。（翻攝自IG）

阿滴和Fion除了安東湯麵、白菜煎餅還點了白煮豬肉，另外還享用了餐廳提供的小菜、包飯醬，結帳時共花費28000韓圜（約新台幣700元）。超平價價格最讓阿滴印象深刻，大呼便宜，還說天天吃也不會膩。

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