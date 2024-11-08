楊貴媚睽違20年入圍金馬！《角頭》施名帥揭與懷秋打戲心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕第61屆金馬獎將於11月23日在台北流行音樂中心隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍作品有更深一層認識，台視為此特別製作「金馬61入圍系列報導」，節目共邀請8位入圍者與觀眾分享入圍感想及作品，包含《小雁與吳愛麗》楊貴媚、夏于喬、曾國城；《BIG》曾沛慈；《角頭-大橋頭》施名帥；《破浪男女》梁湘華；《優雅的相遇》林政勳；《莎莉》湯詠絮，由同為星光大道主持人的楊千霈主持，不僅做足功課將所有入圍作品看完，更標記出精采畫面的時間碼，帶領觀眾深度探索金馬61入圍作品的魅力。

在《小雁與吳愛麗》中飾演母親的楊貴媚苦練客家話。（台視提供）

在釜山國際影展獲得「金智奭獎」的《小雁與吳愛麗》，今年一口氣獲得金馬8項大獎提名，楊貴媚和夏于喬在劇中飾演母女檔，兩人也分別入圍「最佳女主角」、「最佳女配角」。楊貴媚表示，睽違20年再度入圍金馬獎還是感到緊張，但比起第一次拿獎的驚嚇，這次更多的是驚喜。

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為更貼近美濃的環境，楊貴媚苦練客家話，林書宇導演更是請來老師緊般盯著她練習，她表示：「客語要到位，這個角色才成立。」。楊貴媚表示儘管自己不認同角色設定，卻認為吳愛麗是一位前衛的媽媽，如同劇中台詞：「我是媽、但我還是會寂寞啊！」，坦言吳愛麗非常勇敢的說出很多媽媽的心聲。

夏于喬首次拍攝老公林書宇執導的電影，坦言合作比想像中困難，甚至差點臨陣脫逃拒演，直言擔心這麼好的劇本會被她毀掉，但在林書宇提出合作時夏于喬選擇母女關係題材，且《小雁與吳愛麗》本就是為了她而寫的劇本，最終依舊接下小雁這個角色。劇中夏于喬也和主持老搭檔曾國城首次電影合作，她透露在這次合作中看到一個完全沒看過的城哥，直言：「他好安靜，我從來沒看過城哥那麼認真過。」。

而在劇中飾演「仁哥」的曾國城，首次入圍金馬獎角逐「最佳男配角」，這也是曾國城第一次挑戰大銀幕的裸露戲，透露在詮釋「仁哥」這個容易被定義成反派的角色時，強調有從自己客家背景視角出發，表示：「這是台灣大部分底層生活的人可以看到的畫面，不能統稱他們叫渣男、壞人吧！」，談及第一次大螢幕裸露戲，曾國城表示原本不知道真的要全脫，卻也坦白道：「其實劇本上有寫，我沒有看透。」。

曾沛慈以《BIG》角逐金馬61最佳女配角獎。（台視提供）

曾沛慈今年以講述來自6位癌末兒童家庭故事的《BIG》角逐「最佳女配角」，達成三金入圍成就。曾沛慈在《BIG》中飾演癌童「源源」的媽媽，透露事前和鄭又菲（劇中飾演「源源」）培養母女感情時下了很大的功夫，甚至緊張到向其他演員父母討教如何跟小朋友相處。而在最後一場被喻為「大魔王」的道別戲中，曾沛慈回憶起拍攝過程帶入自家愛犬在寵物醫院離開的感受，透過這場戲好像也彌補當年來不及道別的遺憾，談及這段回憶曾沛慈仍忍不住落淚。

在《角頭-大橋頭》中飾演土狗幫意見領袖「阿猛」的施名帥，在公布入圍名單時人在韓國，因為時差誤以為自己無緣提名「最佳男配角」，更坦言沒有想過能在演戲10多年後，擁有一個獲得這麼多反饋的角色，其中和張懷秋「肚破腸流」的打鬥戲更是引起觀眾迴響，施名帥直言打鬥戲從不用替身，為的是要讓自己看起來真的那麼累才會有說服力，施名帥也分享視后老婆朱芷瑩看完電影後認為他已經完整阿猛這個角色，更給出「讓人相信這世界上真的有阿猛這個人」的高度評價。

在《角頭-大橋頭》中飾演「阿猛」的施名帥入圍最佳男配角獎。（台視提供）

而本屆角逐「最佳新演員」的梁湘華、林政勳、湯詠絮也分別在節目分享幕後歷程，曾以《最美的風景》奪下金鐘54「迷你劇集／電視電影新進演員」的梁湘華，在《破浪男女》中飾演失去控制能力的控制狂殯葬業千金「白Q」，其中與徐煒林大量「BDSM」對手戲更是受到矚目，雖然最初考量尺度沒有第一時間參加海選，故事雖是以身體在講述愛，但每個人都會經歷一段迷失在追求愛的過程，也透露：「這個故事有特別想說的話。」希望觀眾朋友能夠進戲院支持。

而9歲以童星出道的林政勳，22年後憑藉《優雅的相遇》中做過心臟移植手術的「阿勳」角逐新人獎，林政勳坦言當時其實準備轉行，但看見張作驥導演工作室的徵人訊息，決定最後再拚搏一次，也坦言自身患有恐慌症，拍攝過程中也偶有心悸，但劇中角色正是換過心臟的，也讓林政勳更能融入角色，同時不斷提醒自己「阿勳」的心臟是別人的。

原先沒有拿過任何試鏡本、也沒有戲劇表演經驗的湯詠絮，第一次出演劇情長片就躍上金馬殿堂，在《莎莉》中飾演被生父拋棄，逃到姑姑庇護下生長的「心茹」，現實生活中則是和家人感情和睦，此外，爸爸湯湘竹也同樣入圍本屆「最佳音效」，被問及會不會想和爸爸一起走紅毯？湯詠絮笑說：「走紅毯是不用啦！一起拆金馬禮品比較開心。」金馬61入圍系列報導將於11月10日及11月17日下午5點於台視主頻播出，敬請鎖定。

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