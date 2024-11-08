晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「一世代」連恩佩恩屍檢出爐！疑早就昏迷 3人遭起訴

連恩佩恩。（美聯社）連恩佩恩。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）10月於阿根廷某飯店墜樓身亡，享年31歲。他的最終屍檢結果日前出爐，死因除多處外傷及內出血外，還說明他在墜樓前疑處於「半昏迷或完全昏迷」狀態。對此，阿根廷當局起訴了3名相關人士。

連恩墜樓的飯店房間內發現一些白色粉末，以及用來吸食藥物的工具，他生前曾食用一種名為「Cristal（水晶）」的強效迷幻藥，在初步屍檢中，也被驗出體內含「粉紅古柯鹼」，裡面混合甲基安非他命（俗稱冰毒）、氯胺酮（俗稱K他命）、MDMA（俗稱搖頭丸）等多種藥物，以及鎮靜安眠類的藥物苯二氮平。

據《BBC》報導，連恩的最終屍檢結果顯示，他在墜樓前可能已經昏迷或半昏迷。阿根廷檢方也指出，連恩佩恩的墜樓事件中，沒有他人干預的跡象，可能是他在「不知道自己在做什麼」的狀態中，失足摔下陽台。檢方目前已將當時陪同連恩佩恩的人，以「涉嫌提供藥物」，以及「因遺棄導致他人死亡」起訴，另外還有1位飯店員工及另1個身分未公開的人士，也因涉嫌提供藥物而遭到起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中