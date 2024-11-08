「一世代」連恩佩恩屍檢出爐！疑早就昏迷 3人遭起訴

連恩佩恩。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）10月於阿根廷某飯店墜樓身亡，享年31歲。他的最終屍檢結果日前出爐，死因除多處外傷及內出血外，還說明他在墜樓前疑處於「半昏迷或完全昏迷」狀態。對此，阿根廷當局起訴了3名相關人士。

連恩墜樓的飯店房間內發現一些白色粉末，以及用來吸食藥物的工具，他生前曾食用一種名為「Cristal（水晶）」的強效迷幻藥，在初步屍檢中，也被驗出體內含「粉紅古柯鹼」，裡面混合甲基安非他命（俗稱冰毒）、氯胺酮（俗稱K他命）、MDMA（俗稱搖頭丸）等多種藥物，以及鎮靜安眠類的藥物苯二氮平。

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據《BBC》報導，連恩的最終屍檢結果顯示，他在墜樓前可能已經昏迷或半昏迷。阿根廷檢方也指出，連恩佩恩的墜樓事件中，沒有他人干預的跡象，可能是他在「不知道自己在做什麼」的狀態中，失足摔下陽台。檢方目前已將當時陪同連恩佩恩的人，以「涉嫌提供藥物」，以及「因遺棄導致他人死亡」起訴，另外還有1位飯店員工及另1個身分未公開的人士，也因涉嫌提供藥物而遭到起訴。

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