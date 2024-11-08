霸總們小心！中國官方疑出手整治「國產低俗短劇」

今年下半年，「老年霸總」、「銀髮談戀愛」等題材在中國掀起一波熱潮。圖為《保潔老媽無極歸來》劇照。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國產短劇近期流行「霸總（霸道總裁）愛上保潔阿姨（清潔阿姨）」情節，女主角不是保母就是清潔阿姨，儘管劇情離譜、不合常理，卻吸引許多中老年人觀看，不少老人追劇更是一擲千金。畸形現象引發中國官方關注，中國國家廣電總局批評中老年題材短劇情節「狗血」，預料將加強監管，短劇《保潔老媽無極歸來》疑似已被下架。

據港媒《星島日報》報導，在《保潔老媽無極歸來》短劇中，年輕霸總面對發生「一夜情」的清潔阿姨，出手就是2000萬元人民幣（約新台幣8970萬元），附贈「祖傳大號祖母綠鑽戒」，並自稱身家上百億元；雙方後來論及婚嫁，清潔阿姨更驚覺男主角的父母是自己大學時期的同班同學。

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今年下半年，「老年霸總」、「銀髮談戀愛」等題材在中國掀起一波熱潮，從《保潔老媽無極歸來》、《從五十歲閃婚開始》，到《五十歲的我懷了二十歲霸總的孩子》，畸形題材紛紛出籠，引發輿論擔憂。

中國廣電總局網路視聽司近日下達「管理中老年題材微短劇」的提示，先是肯定中老年題材短劇在滿足該族群情感需求方面的積極作用。但官方也指出，「部分短劇故意製造衝突、設計狗血情節，違背了時代潮流。」

中國官方並提出了3點管理要求，包括扭轉突出表現重男輕女、貪財算計、狠毒蠻橫的「惡婆婆」「惡奶奶」的模式化創作傾向；扭轉刻意製造衝突和價值觀撕裂的創作傾向；扭轉過度將中老年人形象邊緣化、臉譜化的創作傾向。

有輿論認為，這可能是北京當局在釋放限縮老年霸總、銀髮談戀愛等題材的監管訊號。果不其然，短劇《保潔老媽無極歸來》疑似已被下架，目前在中國影音媒體「紅果短劇APP」、抖音等，均已搜索不到。

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