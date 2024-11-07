慈妹、林襄對宜芳「狂丟東西搞霸凌」 影片曝光網質問：為何欺負她

林襄（左）與慈妹（右）是許多人心目中的啦啦隊女神。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕為了備戰即將到來的12強賽事，日前台灣邀請到捷克棒球國家對到大巨蛋交流，中職也出動36位啦啦隊女孩跳舞應援，引起話題。「小龍女」成員林襄、心璇、「口水」宜芳，以及「Fubon Angels」的慈妹、丹丹、檸檬，6人也在幕後一起合拍「霸凌」短片，逗笑不少網友。

丹丹（左起）、心璇、檸檬、林襄、慈妹對著跌在地上的宜芳狂扔東西。（翻攝自IG）

檸檬日前在IG釋出一支搞笑短片，可見畫面中林襄、心璇、慈妹、丹丹和檸檬面無表情、凶神惡煞，5人站著圍繞在跌坐在地的宜芳，接著突然對宜芳丟隊服、毛巾和疑似化妝包的物品，不過似乎力道過大，讓宜芳一度伸手護著頭。

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檸檬也在配文中寫下「誰出包了！？」還標記「到底是誰丟這麼大力」並附上兩個笑到流淚的表情符號。影片曝光吸引大批網友朝聖，紛紛表示被6位女孩合拍的短片逗笑，「衣服丟著丟著，差點就丟出私人恩怨了」、「口水好慘喔」，還有粉絲開玩笑質問，「為啥要欺負我口水」、「口水被霸凌了」。

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