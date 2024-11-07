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娛樂 最新消息

蔡詩萍曝19歲愛女留日近照 氣質野餐美翻天！他：難道我沒功勞嗎

蔡詩萍分享女兒蔡中泠近照。（翻攝自蔡詩萍臉書）蔡詩萍分享女兒蔡中泠近照。（翻攝自蔡詩萍臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市文化局蔡詩萍和前美女主播林書煒結婚逾20年，育有一愛女蔡中泠，去年遠赴日本就讀早稻田大學，蔡詩萍近日在社群分享女兒近況，照片中她坐在東京鐵塔前的草地與同學野餐，氣質美照讓網友直呼「神基因」!

蔡詩萍發文透露女兒已經越來越融入東京的生活，還附上一張女兒的美照，只見她身穿氣質白長褲配上鮮紅色針織外套，手上拿著咬了一口的甜甜圈和抹茶拿鐵，對著鏡頭露出靦腆微笑的可愛模樣，「可能你也覺得熟悉，不是說我女兒啦，是她背後那座鐵塔，哥吉拉出沒過，日本許多男女明星出沒過，我漂亮女兒則在那與同學野餐」，貼文一出，立即吸引網友留言稱讚蔡中泠外貌出眾，媽媽林書煒的基因強大！

不過，蔡詩萍也笑說「我不該忤逆的，我太座說這是她生的，是的，沒錯。但，難道我沒功勞嗎？」網友也好心留言安慰「說真的有一半多一點點的蔡大哥神韻！」、「恕我說句公道話……您的確有功勞，但是有限啊！（逃）」

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