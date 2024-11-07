晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小布遭女狂粉強吻！1分鐘「掙扎影片」曝光網罵翻：噁心

布萊德彼特現身墨西哥拍攝新片。（路透）布萊德彼特現身墨西哥拍攝新片。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）憑藉帥氣外型及精湛演技圈粉無數，日前他為了新電影《F1》現身墨西哥拍攝，沒想到在當地竟遭到一名瘋狂女粉強吻，1分鐘影片在網路上瘋傳。

布萊德彼特日前為了新片《F1》前往墨西哥羅德里格斯賽道拍攝，現場吸引許多粉絲圍觀，身穿賽車手衣服現身的他，帶著爽朗笑容熱情打招呼，怎料，下一秒一名女粉絲突然走近，拿出手機試圖要一起自拍，接著更勾起小布的脖子把嘴巴湊上去偷親臉頰，畫面中可以看到小布試圖掙脫女子的手臂，這名粉絲得逞後臉上露出開心笑容，隨即被保全人員拉走，而小布則是維持紳士風度，繼續與現場民眾問好。

這名女子的舉動全被一旁的圍觀民眾拍下，畫面也在網路上瘋傳，引起許多人批評，「令人厭惡」、「騷擾...」、「布拉德皮特臉上的厭惡和不適非常引人注目」、「噁心」、「那女人簡直是瘋了」。事後，知情人士透露小布覺得措手不及，但並未感受到威脅，還幽默表示：「臉頰挨一吻肯定比挨一拳來得好。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中