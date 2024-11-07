小布遭女狂粉強吻！1分鐘「掙扎影片」曝光網罵翻：噁心

布萊德彼特現身墨西哥拍攝新片。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）憑藉帥氣外型及精湛演技圈粉無數，日前他為了新電影《F1》現身墨西哥拍攝，沒想到在當地竟遭到一名瘋狂女粉強吻，1分鐘影片在網路上瘋傳。

布萊德彼特日前為了新片《F1》前往墨西哥羅德里格斯賽道拍攝，現場吸引許多粉絲圍觀，身穿賽車手衣服現身的他，帶著爽朗笑容熱情打招呼，怎料，下一秒一名女粉絲突然走近，拿出手機試圖要一起自拍，接著更勾起小布的脖子把嘴巴湊上去偷親臉頰，畫面中可以看到小布試圖掙脫女子的手臂，這名粉絲得逞後臉上露出開心笑容，隨即被保全人員拉走，而小布則是維持紳士風度，繼續與現場民眾問好。

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這名女子的舉動全被一旁的圍觀民眾拍下，畫面也在網路上瘋傳，引起許多人批評，「令人厭惡」、「騷擾...」、「布拉德皮特臉上的厭惡和不適非常引人注目」、「噁心」、「那女人簡直是瘋了」。事後，知情人士透露小布覺得措手不及，但並未感受到威脅，還幽默表示：「臉頰挨一吻肯定比挨一拳來得好。」

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