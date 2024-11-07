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大巨蛋15萬張門票搶空 周杰倫出道24週年紀念日突自爆：不是唱將

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（7日）是「周董」周杰倫首張專輯《JAY周杰倫》發行24週年紀念日，在這張專輯裡他唱了《可愛女人》、《龍捲風》等歌曲，一路走紅了24年，不過他卻突然自爆「不是唱將」，反而迎來更多讚美。

周杰倫（右）和老婆昆凌在澳洲參加賽馬盛會，他也抽空錄唱新歌。（翻攝自IG）周杰倫（右）和老婆昆凌在澳洲參加賽馬盛會，他也抽空錄唱新歌。（翻攝自IG）

12月5日起周董將在大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會， 15萬張門票外加部分視線遮蔽區座位的票全數搶空，這麼多粉絲喜愛周董的歌，但他今天卻說自己「不是唱將」，透露錄音都要花很多時間。

周董談到：「晚餐過後，開始繼續錄音，對我來說一首歌要錄很久，因為從以前到現在，除非這首歌本身是一首需要Auto tune（自動調音）氛圍的歌曲，不然我每個句子是屬於唱到好為止那種，堅持不靠Auto tune，因為不是唱將，所以要錄超久。」

另外周董又說：「我也不知道在堅持什麼，其實音準調一下很快，但是，既然從第一張到現在都這樣，那就這樣吧⋯」

對於周董的發文，好友彭小刀說：「就是這些堅持，才有今天的周天王。」另外也有搶不到周董大巨蛋門票的網友幽默說：「哥的努力大家看得見！我們下水道見。」也有網友說，就是因為周董的堅持，才能創造出無數經典歌曲。

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