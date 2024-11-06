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伊能靜公開40年前嫩照 親吐背後心酸故事：是我人生分水嶺

伊能靜公開40年前青澀嫩照。（翻攝自微博）伊能靜公開40年前青澀嫩照。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星伊能靜在2015年梅開二度嫁給小她10歲的中國男星秦昊，婚後育有一女「小米粒」，之後便將事業重心轉往中國發展。日前在中國綜藝節目《我們戀愛吧》曝光自己40年前的青澀嫩照，並透露照片背後的心酸故事，引起熱議。

伊能靜在節目中秀出一張40年前的舊照，可見當時的她留著短髮，打扮相當時髦，她透露拍攝這張照片的那年，是她「青春傷痕」的一年。表示最開始自己的生活都是無憂無慮，直到她和媽媽要到異國他鄉與繼父一起生活，過程中發現母親過得非常辛苦，讓她下定決心「一定要像個兒子一樣賺錢，我要像一個長子一樣，養好我的家」。

伊能靜分享這張照片背後的故事。（翻攝自微博）伊能靜分享這張照片背後的故事。（翻攝自微博）

如今回頭看，伊能靜認為這是她人生重要的分水嶺，也是從那時候開始有了責任感，因此直到現在都相當珍惜這張照片。節目片段曝後，網友們紛紛大讚，「伊能靜真的是一位努力又成功的女性，真的很厲害」、「伊能靜一直是很溫柔細心的人」。

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