搶先五月天！謝金燕、羅志祥東部開唱 Energy壓軸現16蹲

羅志祥、謝金燕周末將在東部開唱。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕五月天花蓮公益演唱會因遇強颱延期，原定接棒「一路向東」的「嗨!出發吧來台東」演唱會意外成為振興東部秋冬季觀光的第一棒，活動如期在11月9日、10日兩天登場，地點選在知名的台東海濱公園國際地標；演出陣容包括：謝金燕、羅志祥、林宥嘉、盧廣仲、彭佳慧、動力火車及當紅炸子雞Energy，13組巨蛋等級的天王天后接力報到。

「嗨!出發吧來台東」振興觀光演唱會陣仗驚人，謝金燕在結束「浪姐5」爆紅後，回台首場公開大型演出就獻給台東；正忙於男團選秀節目錄製的羅志祥也特別為台東觀光發聲，而人氣天團Energy的書偉更喊話：「期待能跟現場所有的觀眾一起16蹲，在美麗的台東全場一起16蹲會是非常美麗的畫面。」

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「嗨!出發吧來台東」集結眾星。（三立提供）

林宥嘉也特別排出年底檔期到台東參加演出，「期望能藉由這個活動，讓更多朋友來到台東觀光」，他對台東印象最深刻的是金城武廣告中所呈現人文、風景都很優美，令人神往，希望這次有機會能在台東多走走看看，透露演出歌單中經典跟新歌都有，歌迷絕對一次滿足，大家記得要一起跟著大聲唱。

人氣夯團芒果醬Mango Jump對台東熟門熟路，主唱佐治還曾在當地工作過，對搶訂車票、推薦台東美食相當在行，而且樂團最近發行的新歌〈月亮〉，當初就是在台東完成錄音的，錄製過程中很享受台東帶給團員的創作養分，這次將帶著成品回到台東演出，別具意義，「希望我們的歌聲可以帶給台東一點美好，像台東過去對我們一樣」，芒果醬預告歌單中網羅KTV霸榜的那幾首超夯歌，「大家就開心歡唱吧」。

晚會由夏和熙、DJ圓圓主持，11月9日將由彭佳慧、芒果醬 Mango Jump、FEniX、滅火器、盧廣仲及謝金燕等藝人輪番上陣，並有國語作業簿 – DJ賴皮MR.SKIN帶來After Party-華語經典DJ秀，而11月10日陣容同樣精彩，包括林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場，兩晚都加碼璀璨煙火秀，為台東夜空增添絢麗色彩，歌迷要趕快行動，手刀搶台東住宿及車票，晚會由三立電視製作，東風衛視全程直播。

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