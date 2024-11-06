宋逸民、宋達民慶57歲生日「凍齡模樣曝」！學霸兒英國返台送驚喜

宋逸民（左二）、宋達民（右二）兄弟歡慶57歲生日。（藝起發光提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕宋逸民、宋達民雙胞胎兄弟從藝人轉神職，6日雙雙過57歲生日，兩兄弟雖然都已是牧師，但仍保有藝人維持運動的好習慣，至今仍是帥氣逼人，眾人都驚呼真的看不出兩人竟然快要六字頭，更令眾人驚嚇的是高齡98歲的老父親，看起來也頂多80，身體相當硬朗，全家都凍齡，老爸爸也親自到場祝福兩位雙胞胎兄弟生日快樂，留下珍貴的全家福。

宋逸民宋達民兄弟倆高齡98歲的老父親（中），身體相當硬朗、全家都凍齡。（藝起發光提供）

宋逸民、宋達民兄弟，卸下演藝圈一線小生的光環，全心投入神職工作成為牧師，生日除了互相祝福之外，都許下心願期許能夠將更多上帝的愛傳遞到社會需要的每一個角落，為台灣這片土地盡一份心力。

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這一次宋逸民的兒子駿哥也特地從英國快閃回台幫老爸慶生，在英國念國際商業管理的學霸兒子已經一年沒回家，看到兒子出現眼前，讓媽媽陳維齡開心到哭，宋逸民則是又驚又喜！

宋逸民（左）兒子特地從英國回台幫老爸慶生。（藝起發光提供）

宋逸民說，其實過生日事小，最要緊的是要持續奉獻公益活動。他主理的台灣藝起發光促進協會，除了基督教教會的活動外，常年從事公益活動，幫助弱勢族群。

他回顧15年來，已經舉辦了上千場的活動，不只每年在各縣市舉辦的大型愛在四月天活動，更帶領藝人上百場的到各大校園為莘莘學子宣導「反毒、反黑、反霸凌」，並到花蓮、台南地震災區探訪、捐款、禱告、辦音樂歌唱活動用愛祝福，積極參與關懷各個城市、鄉鎮、教會、機構、醫院及偏鄉弱勢，幫助孤兒，淨灘活動等數不勝數，只願愛能傳到每一個人身上。

宋逸民也預告，藝起發光將首次舉辦三場的巡迴音樂盛會，時間地點分別為11/9（六）台北夏凱納靈糧堂，11/16（六）三峽北大卓越行道會以及12/28（六）台中東海靈糧堂。

而在十二月份耶誕節慶中，也再次與TVBS愛無限合作，在台灣各地舉行七場公益餐會，屆時將會有七組藝人參加，除幫助弱勢的孩子與家庭外，也在餐會當天發送禮物、分享生命故事，一起感受聖誕氛圍。

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