鍾孟宏《餘燼》直探白色恐怖！遺忘與否「很有衝突性」

〔記者許世穎／台北報導〕導演鍾孟宏新作《餘燼》挑戰跨時代巨作、直探白色恐怖歷史，他表示：「白色恐怖對很多台灣人來說是想遺忘的歷史，但對另一部分人來說是遺忘不了的，在這種情況下，這類型的題材變得很有衝突性。」

鍾孟宏強調，他在觀點處理上需格外謹慎，因為稍有不慎就會引爆許多深藏在時空底下的地雷，「記憶經常變成深化的教條，不同的記憶也可能成為衝突的根源。」他希望透過影像與畫面來擴展觀眾的視野，並重新面對自己的記憶。

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導演鍾孟宏新作《餘燼》直探白色恐怖歷史。（本地風光提供）

而片中遊走於多線時空，特別是莫子儀與金士傑的角色背景與關係連結深刻且耐人尋味，他們代表台灣歷史中兩個不同族群的象徵。在電影的設計上，起初莫子儀的角色只看到對方、看不到自己，而金士傑則只看到自己、看不到對方，直到電影尾聲兩人才真正「看見」彼此。

對此鍾孟宏指出：「歷史的和解是很難企及的，但在和解之前會經過一個很漫長的過程，彼此看到對方就是這過程的開始。」莫子儀在片中分飾兩角，既是1956年白色恐佈受害者莫聲遠，也是2006年作為受害者家屬的莫子凡。為了深入理解兩個角色，莫子儀大量投入準備工作，閱讀記載白色恐怖事件的《無法送達的遺書》，並研究受害者家屬資料，以理解他們內心複雜的情感。

莫子儀形容：「《餘燼》片名就像是已經沒有火焰不再燃燒，但仍能感受到餘燼底下的溫度，還有重新燃起的灰燼。他們似乎已經結束了生命，但還有一些東西在持續燃燒。」他也坦言角色中的自責、不解與愧疚之情難以呈現，而鍾孟宏導演對情緒的掌握讓他倍感安心，並給予了他許多指導。

金士傑（左）在《餘燼》曾於白色恐怖時期擔任調查局特務，遭莫子儀不停詢問真相。（本地風光 提供）

提到金士傑作為劇場的資深表演者，莫子儀表示對方一直是他從小敬仰的對象，更將這次與金士傑的合作視為他演藝生涯中的一大里程碑，他分享拍攝首日結束後，金士傑耐心地與他交流拍攝心得，讓他深受啟發，親身體會到金士傑多年來對表演的專注和專業精神。

片中金士傑飾演的「許士節」曾任調查局特務，他回憶起與導演鍾孟宏的討論，這些交流讓他對角色有了更深層的理解，「許士節的內心掙扎是演繹這個角色的關鍵，我在角色辨認上做了大量功課，這是一段有趣且富挑戰性的旅程。」《餘燼》將於11月15日全台上映。

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