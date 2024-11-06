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娛樂 最新消息

男神張晚意獻古裝劇初吻！內幕曝光慌張喊：先拉一下手

〔記者蕭方綺／台北報導〕演出《長相思》、《柳舟記》躍升中國劇男神的張晚意搭檔《玉骨遙》女星任敏，一起合作新戲《錦繡安寧》戲裡張晚意飾演的「三哥」羅慎遠與任敏飾演的「七妹」羅宜寧逐漸萌生愛意，演繹出令人心動的「禁忌愛情」。

男神張晚意獻古裝劇初吻！內幕曝光慌張喊：先拉一下手張晚意與任敏合作《錦繡安寧》，觀眾紛紛敲碗張晚意二搭。（台灣大哥大MyVideo提供）

劇中張晚意得知和對方無血緣關係，趁著幫女方上藥時確認心意，「你心裡有沒有我？」任敏害羞地點頭，他便嘴對嘴親了上去，吻完終於鬆口氣，「這份心意我憋在心裡太久了，我不想騙自己。」雙向奔赴的「確認吻」讓劇迷不禁扶心臟直呼太甜蜜。

不過拍攝花絮釋出，張晚意先是要求在場女性工作人員提出吻戲建議，導演單刀直入叫他直接親，他立刻張大眼睛驚訝回：「直接就親上了？還是先拉一下手吧！」慌張模樣全被拍。原來這是張晚意首次拍攝古裝偶像劇吻戲。

張晚意年紀雖比任敏大5歲，但任敏在2018年先以電影《悲傷逆流成河》嶄露頭角，張晚意接受訪問透露首次和任敏對戲時故意開玩笑說「我看妳片子長大的」，他表示當時他還是學生，看見該作品，誇讚任敏演技完成度太好，因此在開拍前就很期待與她合作。

男神張晚意獻古裝劇初吻！內幕曝光慌張喊：先拉一下手張晚意與任敏在《錦繡安寧》上演禁忌愛情。（台灣大哥大MyVideo提供）

在《錦繡安寧》，張晚意成為「寵妹狂魔」，還首次挑戰演爸媽，任敏直呼抱小寶寶好軟，「很怕捏碎」，還忍不出彈舌發出「丟丟聲」，讓張晚意在旁取笑，「妳哄小孩像在逗狗」！被問到網友都敲碗他們二搭演民國劇但是悲情（BE，Bad Ending）結局，任敏問，「看我們BE大家真的受得了？」張晚意秒回，「下一部《悲傷逆流成海》了吧」，機智回答讓任敏直呼他「根本梗王」！

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