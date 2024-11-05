獲頒「黑澤明獎」 傅天余點菜：想看山田版「本日公休」

台灣導演傅天余獲東京國際影展頒發「黑澤明獎」，她是繼侯孝賢之後，相隔19年獲頒此一獎項的台灣導演。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕台灣導演傅天余今天獲東京國際影展頒發「黑澤明獎」，傅天余執導的《本日公休》，驚豔了日本大導演山田洋次，並感嘆地說「為何日本拍不出這種電影」，傅天余在領獎致詞時也回應說，希望能看到山田導演拍攝的日本版《本日公休》，讓高齡93歲的山田會心一笑。

東京國際影展為紀念已故的電影巨匠黑澤明，將他的成就傳承給後代，在2004年創立「黑澤明獎」，表彰對電影界有貢獻以及背負電影界未來的電影人。過去有美國導演史蒂芬史匹柏、山田洋次和台灣導演侯孝賢等知名導演獲獎。「黑澤明獎」已停辦了14屆，東京影展主席安藤裕康表示，因為發現黑澤明已逐漸被世人淡忘，所以從3年前恢復這個獎項希望培育未來的電影人。

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駐日代表李逸洋（右2）今天與駐日台灣文化中心主任曾鈴龍（右）和副主任黃慧娟（左）出席台灣導演傅天余（左2）獲頒黑澤明獎的頒獎晚會。（記者林翠儀攝）

今年的評審有山田洋次、導演奈良橋陽子、電影製作人市山尚三及藝文評論家川本三郎，結果選出了台灣導演傅天余和日本導演三宅唱獲獎。

傅天余執導的《本日公休》，改編自母親的真實故事，故事主角是一位與客人互動就像家人的理髮師，有台灣市井常見的熱心「歐巴桑」，為了拍攝本片，傅天余邀請息影24年的影后陸小芬復出主演，獲得極高的好評。

台灣導演傅天余開心見到日本大導演山田洋次，直呼山田是她的偶像。（記者林翠儀攝）

山田在致詞時表示，傅天余執導的《本日公休》是一部非常精彩的電影，她的電影精確地描寫了人性，透過女主角串連出人與人的關係，讓人感受到人性的溫暖。山田稱讚傅天余以斬新的表現手法，讓人非常驚豔，而且她巧妙地用這種手法展現出電影裡溫暖的世界。

山田感嘆地說，當他看了這部電影時，自問「為何日本拍不出這種電影」。

傅天余在致詞時表示，山田導演一直是她的偶像，從他的電影中獲得很多的能量。傅天余還說，以前看山田導演的電影，覺得電影當的人物都很像她生長環境中的人， 也很像會走進理髮店的客人。

傅天余感謝山田導演喜歡的她的電影，如果有機會，她也很希望能看到山田導演拍攝的日本版《本日公休》。

台灣導演傅天余與紀錄黑澤明電影的靈魂人物野上照代相見歡，傅天余教野上比出愛心開心合影。（記者林翠儀攝）

今天頒獎前，傅天余還在會場遇到了高齡97歲的野上照代，野上是黑澤明的電影場記，幫黑澤明記錄有19部電影，是日本電影歷史重要的見證人。野上看到傅天余直誇她有才華又美麗，可以自己當主角，傅天余則笑著說，導演專門拍別人，自己面對鏡頭會緊張。

駐日代表李逸洋今天也和駐日台灣文化中心主任曾鈐龍等人前來觀禮。李逸洋表示，傅天余是第2位獲獎的台灣導演，也是被寄予厚望的人才，他代表台灣民眾來向她表示恭喜，也期待台灣的新銳導演也能被國際看見。

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