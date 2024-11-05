劉德華的帥氣高不可攀！「消防猛男秀六塊肌猛」讚難以超越

〔記者許世穎／台北報導〕由劉德華監製並主演的香港災難大片《焚城》聚焦消防第一線人員面對重大災難時現場搶救的驚險狀況，電影公司今（5）日特別與新北市消防局合作，現場除了有災難經驗豐富的教官，還有帥氣的消防隊員穿上和電影中同等級的A級防護衣進行滅火救災的演練實況。

劉德華監製主演新片《焚城》。（華映提供）

《焚城》故事重點之一便是關於消防隊員在面對重大災難時的壓力及危險，電影中因為存放在廢棄醫療器材中的氯化銫在處理不當下，引發爆炸讓輻射外洩，同時又遇上颱風來襲，即將引發毀滅香港的災難，而消防隊接獲現場爆炸火警警報便趕往災難發生地，殊不知將面對一場嚴重的致命災害。

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電影的預告一出，天價打造的災難場面及消防隊的救難畫面都引發影迷關注，電影公司今特別和擁有豐富救災經驗的新北市消防局合作，現場安排三位資深教官許華宏、宋威儀、鄧水文及三位消防猛男林季霆、程國展、蘇汶鈞到現場，分享驚險的救災經歷。

三位帥氣的消防猛男都覺得《焚城》主角劉德華是超級帥哥，帥氣程度超越了年齡限制，到現在的狀態依然非常棒，林季霆說：「看到他現在還那麼有活力，覺得他一定是非常自制自律的人，值得我們學習。」

《焚城》和新北市消防局合作，找來消防猛男大秀壯肌。（華映提供）

程國展也表示劉德華的帥氣已是高不可攀了，「我也是那群搶票不到的一員，真的很想買到演唱會的票啊！但幸好還有劉德華演出的電影《焚城》可以看。」蘇汶鈞說：「劉德華真的超帥，我對他演的《盲探》印象深刻，他的演技很棒。」三人也大方秀出了平日訓練有素的身材，帥氣秀出六塊肌，讓現場驚呼連連！

這群勞苦功高的消防隊員除了面對各項任務之外，更不忘年年做公益，現在已開始緊鑼密鼓籌備往年大受歡迎的消防形象月曆，已經讓粉絲們引頸期待。而發行電影《焚城》的華映娛樂也特別在全台各地提供電影的特別放映場，邀請辛苦的消防隊員及他們的家人可以一起觀賞電影，慰勞他們平日的辛勞。《焚城》將於11月8日在台上映。

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