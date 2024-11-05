小天后鄧紫棋富三代男友 與工作人員衝突畫面流出

小天后鄧紫棋（右）與富三代造型師男友Mark感情穩定。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲華語小天后「G.E.M.」鄧紫棋有「宇宙巨肺」之稱，近年她過得很滋潤，愛情事業兩得意。鄧紫棋的男友是比她小2歲的富三代造型師「Mark」魏俊杰，兩人已經交往6年，鄧紫棋去年在中國展開49場巡迴演唱會，Mark也都愛相隨，未料日前有網友在網路上曝光Mark用手指著工作人員並面露凶光的照片，似乎與現場工作人員起衝突。

Mark（左二）用手指鄧紫棋演唱會現場保安人員，臉色看起來很憤怒。（星島日報提供）

鄧紫棋舉辦演唱會Mark（戴白帽者）都會愛相隨。（星島日報提供）

照片中Mark戴著黑色鴨舌帽、身穿白色T恤。他所在的地點是鄧紫棋演唱會現場，根據目擊網友表示當時Mark正用手指指著演唱會場內的保全人員，並且看似正在訓斥對方。不少網友都留言說：「哇！他這是在幹什麼？」、「看起來超級不好相處」、「感覺凶巴巴的」。

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鄧紫棋（右）與富三代造型師男友Mark感情穩定。（星島日報提供）

鄧紫棋2018年認愛Mark，雖然有人爆料兩人已在2020年於泰國完婚，不過鄧紫棋工作室否認此說法，表示兩人到現在都還沒結婚。Mark家境優渥顯赫，他是關之琳前夫、香港富商王國旌的外孫，Mark媽媽也在香港中環開餐廳，許多政商名流都是常客，是個妥妥的富三代。

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