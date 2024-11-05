「喬事天后」邱瓈寬砲轟王定宇！昔助林志玲逃脫鴻門宴、領養女星兒

演藝圈知名導演、製作人「寬姐」邱瓈寬。（資料照，記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王劉德華近日來台開唱，不過他在演唱會唱《中國人》卻引發爭議，更遭立委王定宇怒譙劉德華是「媚共藝人」，對此，演藝圈知名導演、製作人「寬姐」邱瓈寬則不忍開炮回應：「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？」事實上，邱瓈寬在藝界地位非常高，還被封為「喬事天后」，她不僅曾幫助過林志玲脫逃「飯局」，還領養已故女星陳寶蓮之子。



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2005年林志玲受邀到美國賭城參加活動，到了當地才知被設局，遭對方出錢要求和「特別人士」共進晚餐，且餐後會有「特別活動」，讓林志玲嚇得趕忙拒絕，而邱瓈寬得知後動用人脈請到竹聯幫大哥出手營救，保護林志玲安全逃離鴻門宴。林志玲事後也直呼寬姐是她的恩人。

此外，香港女星陳寶蓮2002年誕下兒子後，不到1個月就在家中過世，由邱瓈寬辦手續領養、扶養長大。如今兒子已22歲，目前也投身演藝界製作饒舌音樂，並在各地活動表演。

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